Эвакуация из "Азовстали" на оккупированную территорию: что известно о спасении защитников и реакцию России

Эвакуация из "Азовстали" на оккупированную территорию: что известно о спасении защитников и реакцию России

В Украине приступили к секретной операции по спасению защитников "Азовстали". Об этом стало известно вечером 16 мая. Целью операции является выведение украинских военных из заблокированного завода на временно оккупированные территории и последующий их обмен на российских военнопленных.

Вместе с тем, Россия уже начала угрожать, что якобы признает отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов" "террористической организацией" и будет судить защитников Мариуполя.

ТСН.ua собрал информацию о спасении военных из "Азовстали".

Министр обороны Алексей Резников дал новый приказ защитникам Мариуполя

О новом указе защитникам Мариуполя и о исполнении обязанностей перед украинским народом сообщил 16 мая подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он подчеркнул, что защитникам Мариуполя удалось выполнить указ высшего руководства государства. Он пояснил, что задача военных операций — выполнение приказа и сохранение жизней украинских военных.

"В войне нет полностью безопасных планов и операций. Ты всегда рискуешь. Главное осознать, просчитаны ли все риски, или проработан план "Б". Отдался ли ты полностью этому плану, который должен совмещать выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни личного состава. Возможно, именно поэтому война – это искусство, а не наука", – сказал на видео Денис Прокопенко.

Фото: скриншот с видео

Уже 17 мая министр обороны Украины объявил, что защитникам Мариуполя Донецкой области отдан приказ сохранить свои жизни. Алексей Резников подчеркнул, что защитники Мариуполя сдержали российских оккупантов и не дали им возможности продвинуться на Запорожье и вглубь Донбасса. Сейчас главное – это спасение защитников.

"Сегодня проходят очень сложные и важные процессы, в том числе и переговорные, с помощью Красного Креста. Как следствие – это эвакуация в безумно тяжелом состоянии раненых. Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", – отметил министр. .

Что известно об эвакуации защитников Мариуполя

Маляр отметила, что 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске ("ДНР") эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку ("ДНР"). Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена, добавила заместитель министра обороны Украины.

Фото: Офис Президента Украины

17 мая агентство Reuters сообщило, что с территории "Азовстали" выехало еще как минимум 7 автобусов с защитниками Мариуполя. Они были в сопровождении российских военных. Количество украинских воинов, которых эвакуировали во вторник, неизвестно. Украинские власти это пока не прокомментировали.

Также в Сети появилось видео момента выхода украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе от 16 мая. Его опубликовал телеграмм-канал "Мариуполь сейчас"

Украинские власти сдержанно комментируют эвакуацию защитников из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с традиционным обращением в ночь на 17 мая 2022 года. Он заявил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками.

Министерство обороны и Офис президента не сообщают все детали секретной спецоперации, поскольку это может навредить ее реализации.

Фото: Офис Президента Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 17 мая подчеркнул, что Украина ведет сложные переговоры с Россией по освобождению защитников из "Азовстали".

"Защитники Мариуполя изменили ход войны и дали Украине возможность доказать, что украинская армия — это мощная сила. А об обмене и освобождении давайте говорить осторожно, чтобы не упустить этот хрупкий переговорный процесс", — сказал Подоляк.

Похожее заявление сделала и заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отказалась рассказывать, сколько украинских защитников находится на "Азовстали" и есть ли среди них иностранцы.

Planet Labs PBC

"Что касается шансов с целью спасения, то здесь некорректно делать предположения, как и отвечать на вопрос, когда закончится война. Это — процесс и в этом процессе очень много составляющих, которые ежеминутно могут этот процесс менять. Единственное, что можно сказать, это то, что Украина делает все возможное и невозможно для того, чтобы спасти украинских военных", — сказала Анна Маляр.

Реакция России на эвакуацию защитников Мариуполя

Некоторые представители российских властей уже начали заявлять о попытке заблокировать процесс обмена защитников "Азовстали". Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания во вторник заявил, что "нацистские преступники" не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

Он поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, отражающее предложение о невозможности обмена пленных с батальона "Азов".

Так, Госдума РФ в среду рассмотрит проект определения о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка "Азов" террористической организацией.

Фото: Associated Press

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает, что заявление представителей Госдумы России о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов" направлено на внутреннюю пропаганду.

"По Госдуме - это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", — сообщила замминистра.

Возможно ли деблокировать Мариуполь военным путем: мнение военного эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom рассказал, что сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путем.

"Сейчас нет возможности военным способом деблокировать Мариуполь, это, пожалуй, лучший выход, чтобы сохранить жизнь наших военных и вернуть их на подконтрольную Украине территорию. И если все пройдет успешно, то можно считать, что мы справились с задачами. Этот гарнизон перевыполнил свою задачу по оттягиванию сил России от зоны ООС", — сказал Жданов.