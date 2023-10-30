Эвакуация из Херсона: как это происходит, куда могут уехать дети и где они будут жить

В понедельник из Херсонской громады эвакуировали детей, чтобы они могли жить и учиться в безопасности, без обстрелов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Как детей эвакуируют из Херсона

Эвакуация детей из окраин Херсона началась в 7:00. Староста Антоновского старостинского округа Сергей Иващенко говорит, что из его громады сегодня вывезут в безопасные места 13 человек, среди которых 7 – это дети.

Волонтер Екатерина Симакова рассказывает, что уговорить родителей вывезти детей хотя бы на месяц — сложно.

Волонтер Екатерина Симакова

Среди тех, кто согласился уехать – Андрийко. Он поедет в Карпаты с бабушкой. Его другая бабушка говорит, что уже скучает и добавляет, что тоже хотела бы уехать, однако недавно пережила инсульт. Отец мальчика защищает Украину, поэтому женщина волнуется также и за него.

Эвакуация детей

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная отмечает, что съемочная группа решила специально показать, как детей эвакуируют в безопасные места, чтобы взрослые не волновались.

"Эта эвакуация максимально безопасна. Дети едут в место, где им будет хорошо, где будут о них заботиться. Дети не должны оставаться под обстрелами", — говорит Наталья Нагорная.

Волонтеры объясняют – это уже второй такой выезд. Предыдущая группа уже 25 дней отдыхает и обучается в горах. Один из таких отдыхающих сын Лилии – Денис. Она едет его навестить, потому что возвращаться мальчик не хочет.

Сегодня из Херсона вывезли 58 детей — им от 5 до 16 лет. С ними также выехали 14 взрослых.

Волонтеры убеждают – дети могут быть в санатории столько, сколько будет нужно.

Заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Антон Ефанов говорит, что в городе остается более 5500 детей.

Обстрелы Херсона и области

Оккупанты беспощадно обстреливают Херсон. Недавно россияне попали в многоэтажку, там случился пожар и погибла женщина. Еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали. Местные жители говорят, что враг все чаще обстреливает центр Херсона.

Эвакуация детей из Херсона

Всего в Херсонской области уже получили ранения 72 ребенка. Десять детей погибли.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Дети из Херсона едут отдыхать в Карпаты — искренние эмоции в прямом эфире!

Напомним, 30 октября российские оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

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