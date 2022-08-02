Эвакуация сорвана: "дорогу жизни" из оккупированного Энергодара полностью размыло ливнями

Единственный грунтовый путь в Запорожье, который еще называют "Дорогой жизни" размыло так, что проехать там невозможно, говорится в ТСН.

Белая деревня Каменское в ловушке из-за непогоды застряли сотни людей. Спасатели в течение 12 часов вытаскивали транспорт из грязи. Отбуксировали 200 легковушек и 50 фур.

С грузовиками было больше проблем — некоторые на подъем тянули сразу два автомобиля спецтранспорта ГСЧС. По информации городского головы Энергодара, этот путь будет непроездным еще несколько дней.

Боролись с последствиями непогоды и в Винницкой области. Ливень и сильный ветер налетели на город накануне вечером. За считанные минуты дороги, где не работает ливневая канализация, подтопило. Автомобили дрейфовали, как лодки.

Также залило рынок "Южный" и многоэтажки, в Сеть горожане выкладывали видео, где вода льется прямо в лифте. А еще из-за сильного ветра — попадали деревья и зацепили электропровода и автомобиль.

Синоптики прогнозируют, что будет дождь в регионе еще сутки.

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