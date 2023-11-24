Эвакуация водителей и блокирование военных и гуманитарных грузов: что происходит на границе с Польшей

В Польше из-за блокады границы застряло почти четыре тысячи грузовиков. Очереди растянулись на десятки километров. Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что Украина готовит эвакуацию своих дальнобойщиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ситуация на польско-украинской границе

Польские перевозчики почти три недели блокируют польско-украинскую границу на трех пунктах пропуска. Недавно к этим добавился еще один - "Медика-Шегини", где протестуют фермеры. Правда, до конца недели они пообещали не пропускать украинские фуры только днем, на ночь - движение разблокируют. Но с понедельника протест тоже будет круглосуточным.

Дальнобойщики неделями ждут пересечения границы, поскольку похолодало и надо греться. У них заканчивается топливо, еда, вода и медикаменты.

На прошлой неделе Министерство инфраструктуры объявило о создании Координационного штаба, который будет принимать заявки, чтобы подвозить шоферам самое необходимое. А теперь сообщило о сборе данных для эвакуации водителей, которые оказались в затруднительном положении.

Как будут эвакуировать водителей из Польши

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач в эфире ТСН сообщил, что сейчас в Украине собирают данные тех водителей, которые хотели бы эвакуироваться.

"Есть причины технические - в транспортном средстве нет отопления. Те условия, в которых находятся наши водители на территории Польши, являются нечеловеческими, поскольку людям приходится жить на дороге между населенными пунктами. Мы стараемся доставлять гуманитарную помощь", - говорит Сергей Деркач.

Водителям предлагают заполнить анкету для эвакуации и на сегодня уже 20 делекобойщиков ее заполнили.

"Еще несколько дней подождем и увидим, на каких пунктах пропуска нам нужно собрать водителей и дальше будем решать, каким образом мы их будем эвакуировать и после окончания блокады вернем их обратно на территорию Польши", - говорит Сергей Деркач.

Он пояснил, что груз и автомобиль останется на территории Польши. Сейчас в министерстве решают, каким образом это будут охранять.

Пропускают ли военные и гуманитарные грузы

Сергей Деркач отметил, что польские пикетчики не придерживаются обещаний пропускать военные и гуманитарные грузы.

"Мы этот вопрос поднимаем не один раз. Я лично был свидетелем того, как на границе не пропустили гуманитарный груз. Другой вопрос - когда наши грузовики пустыми выезжают с территории Украины и такие грузовики тоже не пропускают с территории Украины. Мы сообщили о таких фактах Европейской комиссии и ждем ответа. То, что мы слышим с польской стороны - то нарушений нет, а то, что мы им отправляем - они будут проверять", - сказал он.

Чиновник добавил, что сейчас продолжаются консультации между Украиной, Польшей и Еврокомиссией по разблокированию границы. Он пояснил, что украинцы к осмотру хотят привлечь независимых экспертов, которые все будут проверять.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 за 24 ноября 2023 года | Новости Украины

Напомним, что 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым добавился еще четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.

Читайте также: