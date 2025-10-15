ТСН в социальных сетях

Эвакуационные автобусы для Киева: что готовят власти и стоит ли паниковать

Зачем в КГГА заговорили об эвакуационных автобусах и о чем идет речь на самом деле.

Автор публикации
Александр Марущак
Эвакуационные автобусы для Киева: что готовят власти и стоит ли паниковать

В КГГА объяснили заявление об об эвакуационных автобусах / © bigkyiv.com.ua

В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом в интервью коммунальным СМИ рассказал Дмитрий Загуменный руководитель аппарата КГГА.

Чиновник отметил: «Сейчас также работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление», — заявил Дмитрий Загуменный.

После огласки в СМИ в городе поднялась паника, якобы Киев хотят эвакуировать. Уже даже подыскали «причину» авария на ЧАЭС или полный блэкаут во время сильных морозов.

Но в КГГА, опровергают такие слухи относительно эвакуационных автобусов.

«Дмитрий Загуменный рассказал, какие проекты делает СТО автопарка КГГА. Они, например, переоборудовали автобус для мобильной школы дронов, ремонтируют автомобили для фронта и рассматривают вариант переоборудовать автобус под эвакуацию людей», — пояснил нам источник в КГГА.

То есть речь шла только об одном автобусе.

«Дело в том, что наши специалисты переоборудовали автобус под мобильную школу дронов для 3-й штурмовой. И в рамках этого проекта возникла идея, что можно сделать автобус, который будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций. В автобусе можно будет, например, погреться или выпить чаю. Но самого проекта еще нет, об этом только думают специалисты», — объясняют в КГГА.

Там добавляют, что пока не понятно на каком этапе эта идея, но точно речь не идет о многих автобусах, только об одном.

