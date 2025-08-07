Эвакуация из Донецкой и Днепропетровской областей: почему люди вынуждены жить в коридорах

Транзитный пункт / © ТСН

В Павлограде в транзитном пункте принимают беглецов от войны с Донетчины и Днепропетровщины. С начала года цифра зарегистрированных перевалила за 14 тысяч. Центр буквально трещит по швам, а люди все продолжают уезжать.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Невирной.

Автобусы один за другим привозят людей на транзитный пункт. За день здесь могут принять более трехсот переселенцев. И значительная часть из них, кроме расселения, нуждаются еще в медицинской, психологической и юридической помощи.

Сергей из Мирнограда. Мужчина не слишком разговорчив. Его только что эвакуировали из больницы. Неделя пробыла там после ранения дроном. Говорит спас товарищ, который ночью, чтобы не попасть под вражеские БПЛА, вывез его к медикам.

Как только все вышли из одного автобуса, как заезжает следующий. Большинство его пассажиров из Доброполья. Посреди буса носилки с Мариной. Ей 89 — голова, говорит, ясная, а вот тело не слушает. Ее уговорила уехать подальше от обстрелов дочь

Все кого волонтеры доставили в транзитный пункт, получают здесь гуманитарные наборы и финансовую помощь. Кто имеет куда — едет дальше, другие — будут ждать, пока им найдут новое место жительства. Сейчас это может растянуться на несколько недель.

«С мая, когда началась массовая эвакуация из Днепропетровщины, количество людей в этом транзитном пункте выросло в разы. Чтобы разместить нуждающихся в ночлеге в центре, кровати пришлось ставить в даже в коридорах», — говорит Анастасия Невирная.

