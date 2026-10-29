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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Эвакуация из оккупированных Олешек: что известно о гуманитарной миссии и что там происходит (видео)

Крупнейшая гуманитарная миссия войны: из оккупированных Олешек эвакуируют сотни людей через Анапу и Гомель при участии США и Мелании Трамп.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Олешки

Олешки / © ТСН

Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем сегодня уже выехала в сторону Олешок, сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он также обещает информировать о ходе операции, как только появится связь. О ней уже пишут как о крупнейшей гуманитарной миссии этой войны.

Американские журналисты, представитель Мелании Трамп и маршрут эвакуации

В Олешках будет работать украинская телевизионная группа, а также события будут освещать американские журналисты из Newsmax. Общую координацию со стороны США осуществляет Марк Бекман — частный консультант Мелании Трамп, а также продюсер фильма о ней. Об этом сообщил украинский журналист в США Остап Яриш.

Согласно документам, подписанным омбудсменами Украины и России, людей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, сначала будут доставлять в российскую Анапу. А уже оттуда вместе с нашей делегацией их доставят самолетом в Гомель в Беларуси, а затем — в Украину.

Режим тишины и подготовка к отъезду сотен жителей

В настоящее время в районе проведения операции продолжается разминирование. Между тем на выезд из Олешек уже ожидают до полутысячи местных жителей. Это фактически каждый четвертый из тех, кто до сих пор находится в оккупированном городе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Людям, желающим выехать, сообщили о сборе в конце недели возле центральной больницы.

Напомним, режим тишины в Херсонской области вступил в силу в 3 часа ночи 27 октября. С тех пор он соблюдается без инцидентов, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Выполнение договоренностей о прекращении огня координируется с российским омбудсменом. За участие в этом процессе Лубинец поблагодарил и первую леди США Меланию Трамп.

Гуманитарная катастрофа и спасение от голода

С мая в Олешках продолжается гуманитарная катастрофа. Туда не доставляют ни лекарств, ни продовольствия — с тех пор, как россияне заминировали и перекопали все подъездные дороги. Местным жителям, которые решились покинуть город, приходилось преодолевать пешком десятки километров по заминированным дорогам и под прицелом российских FPV-дронов.

Помочь людям, которые фактически умирали от голода, пытались украинские военные — сбрасывали им с беспилотников продовольствие. Однако оккупанты забирали посылки, а людей, которые осмеливались их брать, сажали «в подвал».

В конце концов, после международного резонанса и вмешательства Мелании Трамп россияне согласились открыть гуманитарный коридор. Режим тишины продлится до 23:00 1 ноября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Украинская делегация ЕДЕТ В ОЛЕШКИ?! Драка в ПАРЛАМЕНТЕ и катастрофа в Испании | ТСН День, 29 октября

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