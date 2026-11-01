Эвакуация из оккупированных Олешков: оператор ТСН рассказал, чем рисковали украинцы (видео)

Эвакуация из Олешков

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Оператор ТСН Илья Шинкаренко поехал в временно оккупированные Олешки на Херсонщине, чтобы освещать эвакуацию украинцев из российского плена. Никаких гарантий безопасного возвращения украинской делегации не было только обещания российской стороны.

Об этом Илья Шинкаренко рассказал корреспонденту ТСН Наталье Нагорной, вспоминая эвакуацию людей и животных из оккупированного города.

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По его словам, ситуация в Олешках оставалась критической больше года. Чтобы организовать помощь людям, нужно было договариваться с российской стороной, которая не доверяла украинцам и опасалась, что во время гуманитарной операции по российскому конвою могут нанести удар.

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«И единственный вариант, который мне кажется, чтобы их уговорить на эту операцию, чтобы там присутствовали украинцы», — объяснил оператор.

Он отметил, что присутствие украинских представителей, в частности уполномоченного по вопросам семьи, должно было убедить россиян в безопасности операции. К поездке присоединились украинские делегации и американские коллеги по телевидению.

Украинцы фактически стали дополнительными гарантиями безопасности для российской стороны. В то же время, для самих участников эвакуации ситуация была противоположной.

«Для нас гарантией безопасности было только слово россиян, что с нами все будет хорошо», — подчеркнул Шинкаренко.

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Оккупированные Олешки и эвакуация украинцев: оставшиеся за кадром

Работа в оккупированных Олешка была связана с риском для украинских журналистов и других участников делегации. Несмотря на отсутствие реальных гарантий безопасного возвращения, они отправились на территорию, контролируемую российскими войсками, чтобы осветить эвакуацию украинцев.

Шинкаренко также поделился воспоминаниями о том, что украинской делегации разрешили увидеть в Олешках, как проходил переезд в Крым и какие детали эвакуации остались вне телевизионного эфира.

Больше об обстоятельствах этой поездки и подробности эвакуации оператор ТСН рассказал в видео: НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО УКРАИНСКИЕ СМИ ВЕРНУТСЯ — НЕ БЫЛО! Признание ОПЕРАТОРА ТСН после ОЛЕШОК

Напомним, накануне прошла гуманитарная операция по эвакуации жителей оккупированных Олешков Херсонской области. В субботу, 31 октября, сотни людей вернулись на подконтрольную Украине территорию, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Во время гуманитарной миссии из оккупированных Олешко удалось эвакуировать людей в возрасте от чуть более года до 94 лет, а вместе с ними их домашних животных.

Также президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество в достижении локального прекращения огня в Херсонской области.

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