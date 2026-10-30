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- Эксклюзив ТСН
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Эвакуация из Олешек: что на самом деле происходит в оккупированном городе и есть ли люди, которые не хотят уезжать — видео
В оккупированных Олешках началась эвакуация мирных жителей. Люди месяцами выживали без еды и воды.
Жители Олешки страдали от голода и не могли выбраться из ловушки из-за плотного минного поля и так называемого «сафари» на людей: россияне охотились на тех, кто пытался сбежать, сбрасывая на них взрывчатые устройства с дронов. Российские военные также отбирали у людей еду, которую украинские Силы обороны доставляли в Олешки с помощью вертолетов.
Договориться с россиянами о гуманитарном коридоре для жителей Олешкива долгое время не удавалось. Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства Папы Римского и первой леди США.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Приезд омбудсмена и долгожданная встреча
В Олешки отправились украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и двое украинских журналистов, среди которых был и корреспондент ТСН Илья Шинкаренко.
Встреча, в которую не верилось: жители Олешок обнимаются с украинским омбудсменом, который признается, что до последнего не был уверен, что эта гуманитарная миссия удастся.
Дмитрий Лубинец отметил, что есть люди, которые хотят остаться в городе. Им будет оказана гуманитарная помощь.
Страх перед фильтрацией и доверие к Украине
Число желающих уехать из Олешок значительно возросло после того, как жители узнали, что к ним приедет представитель Украины, рассказывает волонтер Александра Книга, которая все это время поддерживает связь с оккупированным городом.
Ведь, зная методы оккупантов, многие жители Олешкиво опасались, что под видом спасения их не затянут в ещё более опасную ловушку.
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