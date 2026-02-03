Эвакуация Троещины: куда идти людям, если окончательно исчезнет свет и тепло

Россияне массированно атаковали Киев

Из-за российских обстрелов по энергетическим объектам Киева, самая сложная ситуация с тепло и электроснабжением на левом берегу, в Деснянском районе.

ТСН.ua поинтересовался у главы Деснянского района Максима Бахамтова, как работают социальные службы в период сильных морозов и какие существуют варианты по эвакуации жителей.

По словам председателя РГА, в районе открыты 11 опорных пунктов в помещениях школ:

ул. Милославская, 7 (школа №293)

ул. Закревского, 11а, 35б, 65а (школы №251, №238, №282)

просп. Красной Калины, 3г (школа №275)

ул. Бальзака, 8г (школа №264)

ул. Сержа Лифаря, 19б (школа №263)

ул. Лесковская, 4а, 7а (школы №306, №313)

ул. Экстер, 6 (школа №294)

ул. Будищанская, 8 (школа №320)

В каждом дежурит социальный менеджер, координатор и волонтеры Красного Креста. Опорные пункты обеспечены питанием, в наличии есть термоодеяла и термосы.

Относительно возможной эвакуации жителей района, если ситуация значительно ухудшится, то по словам Бахматова: «перевозить два Ивано-Франковска в Ивано-Франковск невозможно».

«Но организовать на базе наших школ реальные кемпинги с пребыванием тысяч людей — это вполне реально. Если в школе учится 1,5 тысячи детей и они там проводят по 9 часов, то почему 2 тысячи человек не могут там жить, спать и греться? У нас 55 школ и 60 садиков. Это означает, что примерно 100 тысяч людей уязвимых категорий — детей, пенсионеров, мам — мы сможем сохранить», — отметил Максим Бахматов.

Обстрел Киева 3 февраля

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 3 февраля Россия осуществила массированный удар по Украине 412 дронами и большим количеством ракет. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 450 целей, среди них 38 ракет и 412 беспилотников.

Россияне в рекордные морозы снова целились в энергетическую инфраструктуру. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в ночь на 3 февраля РФ осуществила массированную атаку по энергосистеме восьми областей Украины. Враг целенаправленно бил по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, которые работали в режиме обогрева жилых районов.

В Киеве есть пострадавшие. Воздушная тревога в столице длилась 7 часов 20 минут: она началась в 00:24, а закончилась в 7:44. Без отопленияостались Дарницкий и Днепровский районы. Всего в столице тепла нет в более 1000 многоэтажек.

В ДТЭК сообщили, что часть левого берега Киева - без электроснабжения из-за массированной атаки российских террористов.