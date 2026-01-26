Эвакуация в Украине: куда и как переселяют людей из опасных регионов

Эвакуация / © ТСН

Реклама

Покинуть родной дом, чтобы выжить и спасти детей. Такое тяжелое решение ежедневно вынуждены принимать десятки семей в прифронтовых регионах — на Днепропетровщине и Запорожье. Часто люди медлят, потому что не знают, куда именно ехать и что их ждет. Гуманитарная миссия «Пролиска» показала весь маршрут спасения: от разбитых сел на линии огня до новых домов в закарпатской тишине.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Билет в неизвестность: первые шаги эвакуации

Переполненные автобусы, чемоданы в узких проходах и малыши, которые засыпают на руках у родителей. Так начинается путь для жителей востока Днепропетровщины. Села и городки, граничащие с Донецкой областью, враг беспощадно стирает с лица земли. Психологи сопровождают людей с первых минут, пытаясь поддержать тех, кто едет в полную неизвестность.

Реклама

Путь длительный: сначала регистрация на транзитном пункте, затем — ожидание эвакуационного поезда и долгая дорога через всю страну.

Мукачево: первая остановка на безопасной земле

На перрон в Мукачево прибывают многодетные семьи. Для некоторых это первые минуты покоя за много месяцев.

Евгений Каплин, руководитель ГС «Пролиска»: «Это уже второй эвакуационный вагон за сегодня. Сейчас прибыли 17 человек — это многодетные семьи, среди них 10 детей».

Среди тех, кто вышел на перрон — семья из Шахтерска с четырьмя детьми. Оставаться под постоянным огнем больше не было сил.

Реклама

Отец семьи: «Шахеды или КАБы — что-то постоянно прилетало по домам. Пол района пострадало».

Новый дом в Тересве

Эвакуированных селят в новый пункт временного пребывания в поселке Тересва. Это уже 36-й такой объект на Закарпатье, открытый «Пролиском».

Евгений Каплин: «Этот МТП мы достроили в конце 2025 года. Там создано 50 хороших мест для размещения эвакуированных».

Похожим путем идут и жители Запорожской области. Екатерина вывезла семью из Кушугума, где дроны стали частью ужасного быта.

Реклама

Екатерина, переселенка: «Сейчас там уже нельзя жить. FPV летают, КАБы бомбят — попадают в машины, в дома, все разбивают. Люди не могут даже на улицу выйти. Мои ожидания? Во-первых, хотя бы поспать. Отойти, адаптироваться. Там и родители остались, и животные… Мы взяли все, что смогли, а что такое два чемодана?»

Жизнь в нескольких сумках

Большинство переселенцев собирались в спешке, под канонаду обстрелов, прихватив лишь самое необходимое.

«Всю ночь собирались, приехала полиция, забрали и увезли», — рассказывает бабушка.

«Почти ничего не удалось взять. В чем были — в том и приехали», — говорит другая женщина.

«Вся жизнь в трех чемоданах и двух портфелях», — вздыхает переселенка на перроне.

В общем Закарпатье продолжает принимать жителей Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Только в течение января в регион прибыло уже 6 эвакуационных поездов. Люди надеются, что закарпатская тишина поможет им вылечить раны, нанесенные войной.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 26 января. 800 тысяч киевлян без света! Гибель нардепа! Шторм в США!