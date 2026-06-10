Эвакуация животных из зоны боевых действий: почему спасать хвостатых становится тяжелее и дороже (видео)

Собака на форуме зоозащитников / © ТСН

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В Киеве состоялось масштабное и чрезвычайно важное событие для всех, кому небезразлична судьба четвероногих — открылась уникальная платформа «Зоосвідомі». Эта площадка объединила волонтеров, зоозащитников, медиков и неравнодушных граждан, которые ежедневно спасают животных, вывозят их под обстрелами из зоны боевых действий, лечат в госпиталях и помогают найти новую, любящую семью.

Насколько трудно заниматься эвакуацией хвостиков на пятом году войны, почему измученное животное не сразу готово пойти в семью и почему особенная собака или кот — это не про жалость, а про большую любовь — в трогательном репортаже корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Какие проблемы с эвакуацией животных

Форум зоозащитников проходил в удивительной атмосфере — под полноценным «хвостатым контролем». Многие участники пришли на мероприятие вместе со своими четвероногими питомцами, которые внимательно наблюдали за дискуссиями и вовремя «комментировали» выступления громким лаем. Главный тезис, который пытались донести организаторы платформы: действительно ценить человеческую жизнь способен только тот человек, который уважает и ценит каждое живое создание вокруг себя.

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Однако с каждым годом заниматься спасением становится все сложнее. Соорганизатор платформы «Зоосвідомі» Ольга откровенно делится, что сейчас в мире существенно уменьшились объемы финансовой помощи и донатов на животных, поскольку международное сообщество часто не воспринимает эту проблему как глобальную или приоритетную. На самом деле вывоз пушистых с линии огня — это не только смертельный риск для волонтеров, но и огромные расходы на спецтранспорт, горючее, клетки и медикаменты.

Зоозащитники отмечают: если общество и государство не осознают острую необходимость поддержки животных, это быстро обернется серьезной экологической и гуманитарной угрозой уже для самих людей. Кроме того, часто именно домашние любимцы становятся причиной гибели гражданских на фронте — люди панически боятся, что их не примут на новом месте в эвакуации с большой собакой или несколькими котами, поэтому до последнего медлят с выездом и погибают под завалами собственных домов.

Оля Витер, известная зоозащитница организации «UAnimals»: «Людям трудоспособного возраста и пожилым гражданам выехать вместе с животными объективно гораздо сложнее. Из-за боязни оставить своих любимцев на произвол судьбы многие отказываются от эвакуации, остаются в зоне боевых действий и, к сожалению, погибают вместе с ними».

Путь к восстановлению: как заново научить животное доверять людям

Еще один важный аспект, который подробно разбирали на платформе — это психологическая готовность четвероногих беженцев к усыновлению. Далеко не каждая кошка или собака, пережившая ужасы обстрелов, голод, контузию или длительную изоляцию, способна сразу без проблем пойти жить в новую городскую квартиру. Животным с тяжелым прифронтовым опытом жизненно необходим адаптационный, подготовительный этап.

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Руководитель центра адопции «Зачин» Ольга Валькевич подробно рассказала о специфике реабилитации таких хвостиков. По ее словам, возвращение собачьего или кошачьего доверия к человеку требует колоссального времени, терпения и профессионального подхода. Животные часто находятся в глубоком стрессе, пугаются громких звуков или проявляют защитную агрессию, поэтому перед знакомством с новыми родителями они должны пройти обязательную мягкую подготовку с кинологами и зоопсихологами.

Особая Тигрина Александровна и философия зооинклюзии

Отдельной, чрезвычайно сильной частью форума стала дискуссия об инклюзии животных с неизлечимыми травмами или ампутациями. Эта тема очень близка и глубоко личная и для самой корреспондентки ТСН Натальи Нагорной — в ее семье уже долгое время счастливо живет полностью слепая кошка по имени Тигрина Александровна.

Зоозащитники отмечают: инвалидность или травма у животного — это ни в коем случае не повод для постоянных слез, жалости или, тем более, усыпления. Особенность хвостика при правильном подходе может стать его уникальной «фишкой», которую просто нужно принять и искренне полюбить.

Игорь Донских, пэт-папа незрячего кота: «Инклюзия у животных — это то, что должно не давить на жалость, а то, что способно стать изюминкой вашего любимца. Покупать животное за большие деньги в элитных питомниках совершенно необязательно, когда в приютах ждут сотни особенных глаз».

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С этим утверждением полностью соглашается и пэт-мама Анастасия Иваниченко. Девушка поделилась собственным опытом усыновления обычной беспородной собаки из приюта и заверила присутствующих, что быть родителями такого спасенного хвостика — это не меньшее, а иногда и значительно большее счастье, чем владеть суперпородистым щенком с кучей сертификатов и медалей.

Как каждый может помочь хвостикам прямо сейчас

Участники платформы «Зоосвідомі» сформировали несколько простых, прикладных и эффективных советов для украинцев, которые хотят присоединиться к спасению беззащитных жизней:

финансово поддерживать проверенные приюты и системно донатить благотворительным фондам на эвакуационные рейсы;

не бояться брать животных из приютов или открывать свои дома для временной передержки;

активно рассказывать истории спасенных животных в своих социальных сетях, помогая им быстрее найти семью;

и самое главное — никогда, ни при каких экстремальных обстоятельствах не бросать и не предавать тех, кто так сильно вам доверяет и безгранично любит.

К слову, волонтеры напоминают, что уже в эту пятницу во всем мире и в Украине будет отмечаться популярный день «Приведи собаку в офис». Это отличный повод показать своих любимых питомцев коллегам, поделиться теплом и вдохновить других на усыновление четвероногих друзей из приютов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Жизни, которые так же важны: почему эвакуировать животных становится все сложнее и дороже

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