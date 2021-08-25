Эвакуированные афганцы в Украину массово просят здесь убежища

Талибы все более ухудшают условия для пребывания в Афганистане, особенно для женщин.

65 граждан Афганистана, эвакуированных украинскими самолетами, попросили об убежище в нашей стране. В Госпогранслужбе заявили, остальные афганцев, которых вывезли украинскими рейсами, уже выехала в другие страны. В Афганистане, где власть захватили исламисты, все еще продолжается эвакуация. А вот завершить ее Соединенные Штаты планируют таки до 31 августа. Движение "Талибан" запретил гражданам Афганистана даже приближаться к аэродрома Кабула. А американцев попросил больше не приглашать афганцев покидать страну.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В Мексике начинается новая жизнь для афганских девочек, младшей из них 14 лет. На родине они занимались робототехникой, получали призовые места на всемирных конкурсах. И во время пандемии — создали из автомобильных деталей доступный в бедной стране аппарат искусственной вентиляции. Впрочем, с приходом к власти радикальных исламистов, которые запрещают женщинам работать, девушки стали беженки. Приют им согласилась предоставить мексиканские власти, и афганки уверяют — этим спасла их жизни.

Также читайте Талибы запретили афганским женщинам ходить на работу и приказали оставаться дома

Из аэропорта Кабула — единственного места в стране, откуда афганцы могут убежать на западных самолетах, полетели более 70000 людей — как иностранцев, так и местных. Сейчас движение "Талибан" запретил гражданам Афганистана даже приближаться к аэродрому. Те же, кто остается там в надежде улететь, утверждают — условия ухудшаются с каждым днем.

«У аэропорта бутылка воды стоит сорок долларов. Тарелка риса сто долларов. Не афгани, не наших денег! Долларов! Кто может такое себе позволить?», — сетуют местные.

Между тем, Соединенные Штаты планируют завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа, на этом настаивает президент Байден. Несмотря на то, что союзники Америки с "Большой семерки" пытались уговорить его продлить процесс — очевидно, это не удалось. Великобритания и Франция уверены, что смогут завершить эвакуацию до этой даты. По данным МИД, в Афганистане пока остается и 90 украинцев, которые ждут самолет домой.

Между тем, ситуация в стране ухудшается. На специальные сессии совета ООН по правам человека перечисляют зафиксированные, совершенные талибами преступления.

Новости мира: 65 афганцев просят об убежище в Украине, а талибы блокируют аэропорт в Кабуле

«Казни гражданских и военных вооруженных сил Афганистана. Ограничения прав женщин, в частности — права свободно передвигаться и права девушек ходить в школу. Рекрутирования детей в солдаты. Подавление мирных протестов», — озвучивают в ООН.

Эксперты тем временем прогнозируют стране гуманитарный кризис. По данным ВОЗ, запасов медикаментов в Афганистане осталось на неделю. Быстрый захват власти талибами, говорят в ООН, ухудшило ситуацию — почти половина населения краны, 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Покинуть свои дома в этом году были вынуждены более полумиллиона человек, и более половины из них — дети.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку