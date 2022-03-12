Эвакуировать людей из некоторых городов удалось только потому, что среди них были иностранные студенты – Зеленский

Эвакуировать людей из некоторых городов удалось только потому, что среди них были иностранные студенты – Зеленский

За все время войны в Мариуполь удалось отправить всего пять крупных гумконвоев.

Президент Украины Владимир Зелепнский заявил, что вывезти людей из некоторых городов удалось только благодаря тому, что среди них были иностранные студенты, ведь россияне не предоставляют "зеленых коридоров" просто из гуманитарных целей.

Об этом Зеленский сказал в интервью с представителями иностранных СМИ.

Также читайте Чрезвычайники за сутки эвакуировали почти 490 тысяч человек

По словам главы государства, оккупанты действуют очень прагматично. Для них предварительных договоренностей кажется мало для того, чтобы открыть эвакуационный коридор.

"Все не просто так происходит. Не просто так кто-то из гуманитарных целей со стороны российских военных что-то открыл. Подарков никаких нет, человеческого отношения никакого нет", — говорит Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что вывезти женщин и детей из горячих точек удалось только потому, что среди них были студенты из Индии и Китая. Именно это, вероятнее всего, остановило россиян от обстрелов мирного населения.

Кроме того, Зеленский сообщил, что за все время войны в Мариуполь удалось отправить всего пять крупных гумконвоев гуманитарной помощи с едой, водой и медикаментами.

Читайте также: