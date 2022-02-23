Эвакуируются и жгут документы: Россия вывозит из украинских городов свои дипломатические учреждения

Консульство во Львове уехало еще накануне.

Сотрудники посольств и консульств РФ уже активно готовятся к эвакуации и заметают все следы. Местные жители запечатлели на видео, как они жгут документы в бочках.

Об этом говорится в ТСН.12.00

Возле российского посольства в Киеве по-прежнему не видно никаких признаков жизни. Кроме охраны на улице не встретить больше никого. Тихо, спокойно, мирно. Но накануне в России заявили, что будут эвакуировать сотрудников своих дипломатических учреждений. Это посольство в Киеве и консульство в Харькове, Львове и Одессе. Россияне аргументируют это тем, что им минимум некомфортно, а максимум – опасно. Хотя ни при Революции достоинства, ни за все время русско-украинской войны, посольство ни разу не пострадало.

Россияне уже активно готовятся к отъезду и во Львове. Сегодня утром у местного консульства горожане заметили огонь, вызвали спасателей. Но их на территорию не пропустили. Сотрудники консульства сказали пожарным, что никакого пожара нет. Они что-то сжигают, а что именно – не уточнили.

На это отреагировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он написал, что это тлеют документы, которые там жгли накануне. И добавил, что, по информации полиции, еще вчера оттуда выехали все сотрудники, кроме нескольких сторожей.

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А в Одессе жители высоток вокруг консульства страны-агрессорки сняли, как люди во дворе учреждения разожгли несколько костров, в которых уничтожали бумаги – сжигали документы целыми кипами и коробками. Также загружали пакеты в багажники автомобилей. Днем ранее в консульстве объявили о «приостановке записи на прием» в связи с якобы оптимизацией штата. Всех, кто имеет в учреждении документы, предупреждали, что бумаги нужно забрать как можно скорее.

Готовиться к отъезду в Киеве начали задолго до заявления российского МИД. Уже не раз киевляне замечали, как оттуда идет дым. Вероятно, там именно сжигали секретные документы. Впервые это было снято на видео неделю назад. Тогда дым шел среди бела дня, вчера — дымилось уже поздно вечером.

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