Евгений Дикий рассказал о встрече ледокола "Ноосфера" с российскими военными кораблями

Ветеран АТО, политический и военный аналитик, глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, как перед войной из Украины вышел украинский ледокол "Ноосфера", который в проливе Дарданеллы встретился с российскими военными кораблями.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Ученый и ветеран АТО говорит, что в феврале 2022 года он должен был выехать в экспедицию в Антарктиду, однако очень колебался из-за сообщения об угрозе нападения со стороны РФ.

Евгений Дикий вспомнил, что тогда Украина впервые приобрела у Великобритании ледокол "Ноосфера", который базировался в Одессе. Тогда перед учеными встал вопрос, чтобы как можно скорее вывести корабль в экспедицию из-за угрозы войны.

"Мы несколько месяцев работали 24/7 для того, чтобы наш украинский ледокол вывести в безопасное место. Потому что судно, которое стоит в порту Одессы, как минимум может попасть под "прилет". Тогда не было понятно, удастся ли нам удержать Одессу. Мы приложили огромные усилия, чтобы отправить это судно в экспедицию", - говорит он.

Евгений Дикий отметил, что "Ноосфера" вышла в сторону Антарктиды через 5 месяцев после того, как Украина ее приобрела. Он говорит, что это рекордная скорость, потому что к примеру, Болгария в то же время купила похожий ледокол и он отправился в плавание только в 2023 году.

"30 января "Ноосфера" проходила Дарданеллы и как раз там встретилась с войной. На встречу прошли шесть российских больших десантных кораблей, которые воюют против нас. Мне тогда по спутниковой связи позвонил капитан судна и говорит, "ты видимо был прав насчет войны, они идут в боевом порядке", - говорит Дикий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ: У нас был шанс закончить войну в 2022 году! Но одно событие изменило ВСЕ!

Напомним, Украина приобрела британское судно "Джеймс Кларк Росс" в августе за 5 миллионов долларов. Через два месяца — уже в Одесском порту — его переименовали в "Ноосферу". После обслуживания ледокол отправился в экспедицию.

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