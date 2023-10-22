Евгения Эмеральд обратилась к Олегу Ляшко, у которого работает ее экс-муж: "Очень жду вашу реакцию"

Защитница Евгения Эмеральд обратилась к экс-нардепу Олегу Ляшко с просьбой отреагировать на громкий скандал вокруг ее развода с Евгением Стипанюком. По ее словам, он более шести лет работает охранником лидера "Радикальной партии".

В эксклюзивном интервью TSN.ua Евгения рассказала, что ждет его адекватной реакции. Женщина утверждает, что Евгений Стипанюк постоянно угрожал людям именем экс-нардепа и его охраной.

“Я надеюсь, что он сам не знал, какому человеку доверял, с кем работал. И не знал, что этот человек постоянно угрожал его именем. Не только мне, но и другим женщинам и мужчинам, людям нашего круга общения. Регулярно угрожали его охраной. Я не считаю, что такой человек должен с ним работать и призываю его. Олег Валерьевич, я очень жду вашу реакцию, что вы также предпримете какие-то меры. Будем ждать”, – говорит Евгения.

Муж Евгении Эмеральд с эксдепутатом Олегом Ляшко

Напомним, бывший муж Евгении Эмеральд оказался охранником экс-нардепа. По ее словам, Евгений Стипанюк остается в должности, будучи "на фронте". Она утверждает, что мужчина все время сидит в Киеве, в то же время получает самую высокую зарплату ВСУ.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЕВГЕНИЯ ЭМЕРАЛЬД: Молчать я не буду! Мой муж домогался женщин! Некоторых – брал силой!"

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