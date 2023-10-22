Евгения Эмеральд заявила о физическом насилии в браке: "Его остановило, что держала Афину на руках"

Защитница Евгения Эмеральд заявила, что испытала физическое насилие в браке с бывшим мужем Евгением Стипанюком.

В эксклюзивном интервью TSN.ua Евгения рассказала, что мужчина впервые на нее замахнулся после того, как она родила их ребенка.

“Его остановило, что я держала маленькую Афину на руках. Еще через две недели он меня ударил ногой, когда присутствовала моя старшая дочь Жасмин. Я тогда бросилась в постель, начала рыдать. Подбежала Жасмин, меня обнимает и говорит: "Мамочка, пожалуйста, не плачь, только не провоцируй его, он того не стоит". Это мой ребенок, в 11 лет, она умнее меня”, – говорит Евгения.

По ее словам, женщины, которые были в отношениях с Евгением Стипанюком до нее, постоянно переживали побои.

“Говорят, нужно было обратиться в полицию сразу. Вы понимаете, как это страшно? Когда он тебе угрожает, ты будешь здесь вызывать полицию? Ты в шоковом состоянии находишься. Да, я сожалею, что в те моменты я не вызывала и не зафиксировала. На ошибках учатся”, – рассказала Евгения.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЕВГЕНИЯ ЭМЕРАЛЬД: Молчать я не буду! Мой муж домогался женщин! Некоторых – брал силой!"

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