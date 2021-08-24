30 лет Независимости: эволюция гаджетов и почему первый владелец мобилки Кравчук не мог им пользоваться

30 лет Независимости: эволюция гаджетов и почему первый владелец мобилки Кравчук не мог им пользоваться

В 1993 году абоненты, чтобы носить мобильный телефон, снимали мобильного охранника.

Первым абонентом мобильной связи в Украине 28 лет назад стал первый президент Леонид Кравчук.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Первый мобильный телефон в мире появился в 1983-м. В Украину он пришел через 10 лет. Большой, тяжелый и очень дорогой. Не просто роскошь, а 115 месячных окладов. В 1993 году абоненты, чтобы носить мобильный телефон, снимали мобильного охранника — еще бы — трехкомнатная квартира в руке.

От таксофонов к первым мобильным - как менялась история связи в Украине

У первого украинского абонента и первого украинского президента уже была поздняя модель. Именно Леонид Кравчук сделал стартовый звонок с мобильного в Украине в 1993 году. "Мне было 65 лет. Я впервые в жизни держал в руках мобильный телефон. А сейчас уже дети фактически рождаются с мобильным телефоном — а прошло немного времени", — говорит президент.

"Я подумал, что надо набрать самую дальнюю страну, где есть знакомые мне люди. Говорю, ну давайте с послом Украины в США", — вспоминает Кравчук и говорит, что не мог поверить в такие звонки.

И как поверить, когда единственным способом позвонить не из дома тогда был — таксофон и очереди к нему. О личном телефон в кармане никто и не мечтал.

ТСН.ua

Все началось с десяти абонентов и захлестнуло Украины не сразу. Скачок произошел уже в новом тысячелетии. Мобилка появилась у каждого и не одна. Сегодня в Украине их в полтора раза больше, чем людей. А вот стационарные телефоны постепенно исчезают. Сегодня они есть только в одной семье из четырех. Таксофонов вообще осталось — всего пять тысяч на всю страну.

ТСН.ua

Сегодня у мобильной связи новая эра. Неживые абоненты — симкарта появляются в домашних роботах и даже в входной двери.

Первый телефон первому президенту подарили, но пользоваться им он начал не сразу. "Сначала не с кем было говорить. Это был четвертый телефон по количеству телефонов в Украине. Номер не изменился до сих пор", — говорит Леонид Макарович.

В отличие от номера аппарат — очень изменился. Погоня за технологиями Леонида Макаровича не обошла.

"Здесь "Скайп" есть, "Телеграмм" есть. Всем пользуюсь. Я работаю", — говорит Кравчук.

УНИАН

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку