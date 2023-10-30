Еврейские погромы в России: как Украина, Израиль и мир отреагировали на события в Махачкале

Украина уверена, что антиизраильские настроения в стране-агрессорке России будут расти.

В России вспыхнули антиизраильские протесты на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, в том числе в столице мусульманского Дагестана Махачкали. Там агрессивно настроенные мужчины вечером 29 октября захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля.

ТСН.ua собрал реакцию мира, украинской власти и самого Израиля на волну антисемитизма в России.

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Реакция на массовые беспорядки Украины

Поздним вечером 29 октября украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на антиизраильские протесты в Дагестане. Он отметил, что этот случай не единичен в РФ. Это "культура ненависти к другим народам".

"За последний год российский министр иностранных дел позволил себе ряд антисемитских высказываний. Российский президент также использовал антисемитские образы. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является привычным делом. Даже нынешняя эскалация на Ближнем Востоке вызвала антисемитские заявления" президента у X.

По его словам, российский антисемитизм и ненависть к другим нациям "системны и глубоко укоренены".

В СНБО считают, что антисемитские беспорядки в Махачкале в Дагестане, вероятнее всего, будут расширять географию на территории Российской Федерации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что сейчас фиксируется тенденция антиизраильской позиции со стороны политического руководства России.

"Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия из ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, грязные шутки Путина о евреях — набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля", — подчеркнул он.

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А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что у России "хаоса будет еще больше".

"Предпосылки, которые были сформированы десятилетиями неправильной, "псевдоассимилятивной" политики, толерантность беззаконного поведения агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, и явное заигрывание с российскими планами "изменение мирового порядка", привели к сегодняшним печальным последствиям и трагедиям", — написал себя на странице телеграмм.

Антиизраильские волнения в российском Дагестане / Фото: Associated Press

Напряженность в России растет – НАТО

Директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, комментируя события в аэропорту Дагестана, заявил, что напряженность в России растет. По его словам, стычки – это одно из проявлений радикализации российского общества.

"Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из погибших в Украине", — сказал он.

Однако Сартс считает, что российские власти будут подавлять такие проявления своих граждан, потому что беспорядки не выгодны Кремлю.

"Кремлю и центральным властям ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления – что-то такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко", — цитирует его Delfi.

В столице российского Дагестана противники Израиля захватили международный аэропорт

В Еврокомиссии осудили антисемитские акции

В Еврокомиссии "решительно осудили" антисемитские погромы в международном аэропорту Махачкалы с поиском евреев.

"Мы самым решительным способом осуждаем любой антисемитизм. Европейская комиссия предприняла много шагов, чтобы поддержать борьбу с антисемитизмом. Я уверен, что в этом не может быть никаких сомнений", — сказал спикер Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер во время брифинга 30 октября.

В США призвали власти России гарантировать безопасность израильтян

Спецпосланница США по борьбе против антисемитизма, исследовательница Холокоста Дебора Липштадт обратилась к российским властям и призвала обеспечить безопасность гражданам Израиля.

"Соединенные Штаты поддерживают Израиль и всю еврейскую общину, поскольку мы видим всплеск антисемитизма во всем мире. Нет никаких оправданий для нападения на евреев или участия в подстрекательстве антисемита в любом месте", — написала она на странице в X.

А спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон подчеркнула, что США "однозначно поддерживают всю еврейскую общину, поскольку являются свидетелями всемирного всплеска антисемитизма".

Реакция Израиля на преследование своих граждан

Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля "серьезно относятся" к прокатившимся по Дагестану массовым беспорядкам в России.

"Израиль серьезно относится к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было. Ожидаем, что российские правоохранительные органы будут поддерживать безопасность всех израильских граждан и евреев и решительно действовать против участников беспорядков и диких подстрекательств против евреев". The Times of Israel.

Антисемитизм неприемлем — премьер Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал антиизраильские протесты в России. Он заявил, что "антисемитизм неприемлем".

"Сцены из аэропорта Махачкалы в России вызывают глубокую обеспокоенность. Антисемитизм является неприемлемым. Ненависть – во всех ее формах – неприемлема. И точка. Мы должны стоять вместе против нее – где бы и когда бы она ни возникала", – написал политик в Twitter ( X).

Напомним, мы рассказывали, почему погромы в аэропорту Махачкалы – это только начало и почему дело не только в войне Израиля против ХАМАС.

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