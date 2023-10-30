Еврейские "погромы" в России: все, что известно о массовых беспорядках по стране (фото, видео)

В воскресенье, 29 октября, на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживают многие мусульмане, прошли антиизраильские акции. Россияне потребовали, чтобы евреев выселили из страны, а также запретили въезд гражданам Израиля.

Что происходит в РФ по состоянию на утро 30 октября, какова ситуация в Дагестане и обвиняется российскими властями в протестах.

Где прокатились антисемитские протесты

Радикальные действия были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, в городе Нальчике, который является столицей Кабардино-Балкарии, неизвестные подожгли недостроенный еврейский культурный центр и на стене написали "смерть яхудам" ("яхуд" — по-арабски "еврей").

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А в Карачаево-Черкесии прошел массовый митинг с призывами выгнать всех евреев из региона. Перед зданием правительства собралось около 500 человек. Они обратились к власти с требованием не пускать к себе убегающих от войны беженцев из Израиля. А потом потребовали выселить всех евреев из республики.

Самая сложная ситуация – в Дагестане. Там радикально настроенные люди захватили международный аэропорт, устроили гробы в поисках евреев. В результате чего пострадали люди: это гражданские и правоохранители.

Антиизраильские волнения в российском Дагестане

Митингующие захватили аэропорт в Махачкале

В воскресенье, 29 октября, агрессивно настроенные люди сломали ограждение в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы и прорвались в терминал. Там они ждали рейс из Тель-Авива, которым вроде бы должны прилететь беженцы. В руках они держали флаги Палестины и выкрикивали антисемитские лозунги.

Затем агрессивные люди выбежали на летное поле и начали проверять все самолеты. Они раскачивали полицейские автомобили и вели себя крайне дерзко. Через некоторое время в аэропорт вызвали спецназовцев. Разъяренную толпу удалось вытеснить из взлетно-посадочной полосы. Также практически всех удалось вывести из здания аэропорта на площадь, где они устроили антиизраильский митинг.

Из-за беспорядков "Росавиация" заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале в связи с "проникновением неизвестных лиц".

В столице российского Дагестана противники Израиля захватили международный аэропорт

В результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали люди

По данным пропагандистов, во время акций, направленных против израильтан, в дагестанском аэропорту пострадало более 20 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, пострадавшие получили травмы, степень их тяжести устанавливается. В ведомстве уточнили, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, 10 человек находятся в стационарах, 2 — в крайне тяжелом состоянии.

Во время протестов аэропорт в Махачкале достаточно сильно пострадал – разгромлены склады, разграблены магазины. Оргтехника и оборудование торговых залов и галерей, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены. Глава региона Меликов заявил, что весь функционал аэропорта Махачкалы будет восстановлен в течение 2-3 дней.

На утро 30 октября аэропорт находится под контролем органов правопорядка.

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В России в антиизраильских беспорядках обвиняют Украину

Россия безосновательно обвинила в массовых беспорядках в Дагестане Украину. Глава региона Меликов заявил, что якобы акции протеста в аэропорту Махачкалы "руководили" с территории Украины. Какие факты могли об этом свидетельствовать – он, очевидно, не привел.

Российские пропагандисты со ссылкой на Министерство внутренних дел проинформировали, что участие в беспорядках приняли более 150 митингующих, 60 из них уже задержаны полицией.

Управление Следственного комитета РФ в Дагестане возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России в Республике Дагестан Беляеву Д.В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении. в сообщении.

Напомним, рассказывали, что происходило внутри самолета, когда в аэропорту столицы Дагестана вспыхнули беспорядки.

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