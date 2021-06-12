Евро-2020: как Украина и УЕФА достигли компромисса относительно дизайна новой формы

Болельщикам форма очень нравится. В соцсетях даже создали рамку с запрещенной надписью на ячейке, а с полок первая партия уже разлетелась.

Украинскую футбольную форму изменят, но только для футболистов, и только на Евро-2020. Украинская ассоциация футбола договорилась с УЕФА о компромиссе. Под давлением России и за рубежом требовали зарисовать надпись "Героям слава" на всех многотысячных тиражах. В Украине нашли способ закрыть строку так, чтобы еще раз напомнить, что Крым — это Украина.

В чем наши ребята завтра сыграют свой первый матч, говорится 12 июня во сюжете ТСН.19:30.

На форме украинской сборной теперь будет на один полуостров больше. Именно картой суверенной Украины прикроют надпись, которая так возмутила россиян. Как нам объяснили в Ассоциации футбола, это должно выглядеть примерно так — нашивки с картой гербом и надписью "Слава Украине" изготавливают и ночью должны доставить в Амстердам, где наши футболисты готовятся к своему первому матчу против сборной Нидерландов. Изображение будет вдохновлять ребят изнутри — снаружи ничего в форме не изменится. Таким образом, Москва, сначала требовавшая убрать Крым спереди футболки, получит еще одно напоминание об украинском полуостров — уже на ячейке.

Евро-2020: УАФ И УЕФА достигли компромисса относительно дизайна формы украинской сборной

Украинская сборная провела последнюю тренировку перед завтрашним матчем, сегодня утром команда Шевченко вышла на традиционную прогулку. Скандал с формой на подготовку не повлиял.

Болельщикам форма очень нравится. В соцсетях даже создали рамку с запрещенной надписью на ячейке, а с полок первая партия уже разлетелась.

Результат сложных переговоров с УЕФА в Facebook озвучил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко: "На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям слава". Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства".

Это означает, что именно в таком виде, со всеми надписями и временно оккупированными территориями, футболка должна быть доступной всем болельщикам и во всех официальных магазинах Евро. В частности, и в том, что в Санкт-Петербурге.

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

Украинская ассоциация футбола (УАФ) вела переговоры с УЕФА, чтобы оставить патриотический лозунг. Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.

лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины. В итоге, УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава!" на футболках во время Евро-2020. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что лозунг "Героям слава" будет размещено на внутренней стороне футболки внутри карты Украины.

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