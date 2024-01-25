Европа до сих пор получает российский газ через Украину: почему правительство не остановило это и что будет дальше

РФ не выполняет условия контракта, однако Украина продлевает транзит исключительно для поддержки партнеров.

Европа продолжает получать российский газ через территорию Украины в соответствии с соглашением 2019 года, заключенным между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Ее срок истекает в конце 2024 года. В среду, 24 января, словацкий министр Роберт Фицо после встречи с премьером Денисом Шмыгалем заявил, что поставки российского топлива через Украину могут быть сохранены.

Что известно о "газовом" соглашении, планирует ли правительство его продолжать и действительно ли Фицо и Шмигаль обсуждали вероятность продолжения транзита газа из РФ — читайте в материале ТСН.ua.

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Следует добавить, что после вторжения России в Украину большинство стран Евросоюза отказались от российского голубого топлива, однако есть несколько государств, которые продолжают покупать газ у страны-агрессорки.

Что предполагает соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Договор между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нефтегазом" и Оператором ГТС, а также межоператорское соглашение между Оператором ГТС и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров газа в год.

Однако в начале 2022 года из-за вторжения Путина оператор ГТС Украины прекратил транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" Луганской области.

По данным "Оператора ГТС Украины", в 2023 году транзит российского газа через газотранспортную систему Украины снизился на 28,4% (на 5,81 млрд. кубометров). 2022 годом был 14,65 млрд кубометров.

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Обсуждали ли Шмигаль и Фицо продление соглашения

В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, имеющий пророссийскую позицию, встретился в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмигалем. После переговоров политик сообщил на своей странице в Facebook, что будто бы транзит газа из России быть сохранен.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость", — сказал Фицо в сообщении на Facebook.

Украинский премьер Денис Шмигаль и словацкий премьер Роберт Фицо / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Однако в украинском правительстве это опровергают. РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине пишет, что подробно вопрос о транзите газа в 2025 году не рассматривался на встрече главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На вопрос Фицо "будет ли продлен контракт?" украинский премьер заявил коллеге, что действующий транзитный контракт с "Газпромом", истекающий в этом году, не может быть продлен.

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт. О чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", — сообщили в пресс-службе.

Журналисты Bloomberg обратились к российскому "Газпрому", впрочем, там отказались от комментария.

Что говорит "Нафтогаз" о вероятности продления транзита российского газа

В конце октября 2023 года глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев интервью Радио Свобода подчеркнул, что у компании не планируют продлевать транзитный контракт с Россией по истечении срока действия.

Он также добавил, что РФ не выполняет условия контракта, однако Украина продлевает транзит исключительно для поддержки партнеров.

"Газпром" не платит по своему контракту по направлению ГИС "Сохрановка" (находится фактически в оккупированной зоне), поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит – ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против "Газпрома" для выполнения своих обязательств", – сказал Чернышев.

"Газпром" может найти "лазейку"

Издание Bloomberg пишет, что даже без нового соглашения между "Нефтегазом" и "Газпромом" существует вероятность, что Россия сможет сохранить маршрут поставки газа в ЕС, забронировав краткосрочные мощности в Украине на аукционах.

"Газпром" ранее использовал такие бронирования для снабжения газа в Германию газопроводом "Ямал-Европа", проходящим через Беларусь и Польшу. Но они прекратились после полномасштабного вторжения РФ в Украину", – говорится в статье.

Напомним, 24 января Денис Шмигаль встретился с пророссийским премьером Словакии Роберто Фицо. О чем договорились две страны.

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