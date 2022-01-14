Европа на пороге войны: чего добивается Путин, шантажируя полмира оружием

США якобы одобрили 200 млн. дополнительной оборонной помощи Украине, хотя информацию никто не подтверждает.

Попытки администрации Байдена утихомирить Россию дипломатическим путем потерпели фиаско. Три раунда переговоров в Женеве, Брюсселе и Вене на разных уровнях на этой неделе только приблизили Европу к большой войне, которую может развязать Москва. Российские военные эксперты уже подготовили Путину "силовые сценарии" ответа на неуступчивость Запада.

Хозяин Кремля требует от США письменных юридических "гарантий безопасности" по нерасширению НАТО на Восток за счет бывших советских стран и неразмещения новейших систем вооружений в странах Альянса, находящихся в непосредственной близости к границам России. А чтобы заставить Байдена сесть за стол переговоров, Путин второй раз за год оцепил Украину беспрецедентным количеством войск.

США и НАТО конечно же отвергли ультиматумы Москвы, которая уже успела заявить, что три раунда переговоров США-РФ в Женеве, РФ-НАТО в Брюсселе и РФ-ОБСЕ в Вене зашли в тупик. Пока Кремль не видит смысла их продолжать. В Вашингтоне тоже пока не говорят, на когда и где запланированы следующие встречи. Окончательно стороны не разругались, хотя очень близки к этому.

Тем временем Владимир Зеленский предлагает Джо Байдену организовать трехсторонний саммит с Владимиром Путиным. В Кремле уже успели откреститься, мол, к ним такие предложения не поступали. Хотя не сложно догадаться, каким будет ответ Путина.

ТСН.ua подводит итоги недельного дипломатического пике.

Переписать историю

С середины декабря, когда российский МИД опубликовал проекты "договоров" между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", а позже Путин потребовал их "сейчас и немедленно", чуть ли не весь мир задается вопрос: почему вдруг сейчас у Кремля возникли претензии к США и НАТО?

Почему не в 2004 или 2009 году, когда членами Альянса стали сразу девять стран? Или в 2017 году, когда к НАТО присоединились Черногория и Северная Македония? На этот вопрос очень лаконично ответил глава российского МИДа Сергей Лавров: "Накопилось". Добавив что-то о невиданном терпении россиян, которые долго запрягают, но потом быстро едут.

На самом деле все крутится вокруг фейка 30-летней давности о якобы устных гарантиях США первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву о нерасширении НАТО на Восток в обмен на объединение Германии. Это откровенное вранье опроверг даже сам Горбачев. Но Москва продолжает разгонять ложь. И в этом есть определенный символизм, который в Кремле очень любят.

Во-первых, свои "хотелки" Москва публично обнародовала в декабре 2021 года — на 30-ю годовщину распада "совка", который Путин называет величайшей геополитической катастрофой XX века.

Во-вторых, в этом году еще одна годовщина – в 1922 году был создан Советский Союз. Может, Путин хочет войти в историю президентом, который исправил "ошибки" Горбачева, требуя от США юридических гарантий?

Приближенные к Кремлю эксперты не скрывают, что Путин использует тактику принуждения Вашингтона к переговорам силовым путем. И, как ни странно, Москва считает победой уже тот факт, что администрация Байдена согласилась обсуждать с ней европейскую архитектуру безопасности. Америка, в воображении Путина, создала в Европе порядок, основанный на господстве НАТО и самих США. В Кремле пугают: если не будет дипломатического решения, а это согласие Запада отдать пол Европы под российскую сферу влияния, Москва задействует силовой сценарий.

На самом деле, "гарантии безопасности", которые США должны предоставить Москве, — это не какая-то новая выдумка Путина. Все это уже было в 2009 году – после российской военной агрессии против Грузии и печальноизвестной политики "перезагрузки" с Россией администрации Барака Обамы.

Тогда Кремль предложил проект договора о европейской безопасности, в котором расплывчато говорилось: ни одно государство и ни одна международная организация в ЕвроАтлантике не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций. Как видим, это общая формулировка без ультиматумов и угроз, к которым Москва перешла через 13 лет.

Большая война?

Три раунда дипломатических переговоров на этой неделе представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер охарактеризовал так: "Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала достаточно пронзительной".

Министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау добавил: "Очевидно, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ пока выше, чем когда-либо за последние 30 лет".

Что же остается? Война? Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, ссылаясь на данные разведки США, заявил: Россия проводит кампанию дезинформации, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину, и угроза значительная. Что касается сроков, то это, по словам Салливана, может быть середина января – середина февраля.

На следующей неделе Россия хочет увидеть письменный ответ США и НАТО на свои "хотелки". Все это немного похоже на шизофрению: Россия сама создала безопасностный кризис на европейском континенте, откусив у своих соседей их территории, а теперь просит США и НАТО предоставить ей "безопасностные гарантии".

Более того, в российских СМИ уже появилась информация, в какой точке Россия могла бы сойтись с США посредине. Во-первых, если Альянс забудет о решении Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Во-вторых, если по инициативе США НАТО объявит, что в ближайшие десятилетия Альянс не будет принимать новых членов.

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На это Москве уже ответили жестким "нет" во время первого за 2,5 года заседания Совета Россия-НАТО, какие бы эпитеты в адрес Альянса Москва не использовала. Так, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков "советовал" НАТО "собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года". А его коллега, еще один заместитель Александр Грушко вот так охарактеризовал переговоры в Брюсселе: "Здесь играем, здесь не играем, здесь селедку заворачиваем".

Правда, вечером 13 января, когда на площадке ОБСЕ подошел к концу последний раунд переговоров с РФ, было уже не до смеха. Сначала Рябков, а затем и Лавров не исключили размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и Венесуэле. На это сразу же отреагировали рынки: рубль упал, акции "Газпрома", "Роснефти" и "Норникеля" потеряли от 4 до 6%.

Еще месяц назад Москва пугала повторением Карибского кризиса 1962 года, когда Советский Союз тайно разместил на Кубе свои ядерные ракеты. Тогда мир стоял на грани уничтожения. Ровно через 60 лет Путин снова хочет запугать человечество ядерным оружием? Или он просто шантажирует Байдена: отдайте России пол Европы и мы не будем претендовать на американскую сферу влияния?

НАТО+

Параллельно с окончанием последних переговоров на площадке ОБСЕ, Сенат США проваливает законопроект республиканца Теда Круза по санкциям против "Северного потока-2" без привязки к новому вторжению России в Украину.

Демократы недодали 7 голосов. Хотя накануне была договоренность: Круз разблокирует утверждение десятков кандидатур Белого дома на вакантные должности в Госдепе, а демократы дают голоса за санкции против российско-немецкого газопровода.

И это на фоне сообщений российского Западного военного округа о начале учений у границы с Украиной в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники. По словам американских дипломатов, США внимательно следят за военными маневрами России, которая стянула к украинским границам более 100 тыс. военных.

Успешным результатом дипломатических переговоров с Россией в США видят деэскалацию на украинских границах. Вашингтон требует от Москвы отвести свои войска в места постоянной дислокации. Если Россия пойдет на военное вторжение, США и ЕС уже разработали пакет самых болезненных санкций.

Ограничения будут включать:

"заморозку" зарубежных счетов и имущества, а также запрет въезда в США Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других чиновников;

санкции против "Сбербанка", "Газпромбанка", ВТБ, Российского фонда прямых инвестиций и др.;

запрет на покупку российского внешнего долга;

остановку "Северного потока-2";

и запрет на экспорт электронных технологий, программного обеспечения и сопутствующих технологий (например, в области искусственного интеллекта).

Этот законопроект разработали сенаторы-демократы, поэтому он имеет большие шансы на принятие. Хотя американские СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель так и не пришли к общему знаменателю о том, какие именно санкции и в каком объеме должны быть применены.

Чего не скажешь о достаточно крутом документе авторства группы конгрессменов-республиканцев о предоставлении Украине статуса "НАТО-плюс" и содействии США вступлению Украины в НАТО через механизм ПДЧ. Что такое "НАТО-плюс"? Этот статус есть лишь у пяти стран: Японии, Австралии, Республики Корея, Израиля и Новой Зеландии. Главное его преимущество – беспрепятственный доступ к покупке иностранного оружия. Но шансы на принятие этого документа достаточно малы.