"Европа никогда не примет империалистическую политику Кремля" — Урсула фон дер Ляйен

Европа никогда не примет империалистического поведения Кремля, год назад начавшего полномасштабную войну против Украины. Действия российского диктатора Владимира Путина подрывают международное право. Партнеры должны продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Об этом 18 февраля заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает собственная корреспондентка ТСН.ua Кристина Зеленюк.

"Это очень важно, что мы очень четки относительно того, что такое российская война. Это о путинских империалистических планах. И это совершенно неприемлемо. Мы никогда ни за что не согласимся с этой империалистической войной. Мы никогда ни за что не примем, что Путин подрывает международное право, которое нас защищает. И мы никогда не примем, что сегодня вы можете отправить танки через границу, чтобы вторгнуться в другую страну", — заявила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что год назад Соединенные Штаты Америки начали делать что-то беспрецедентное, когда обнародовали разведданные о возможном вторжении России в Украину.

"Они взяли свою разведывательную информацию и выложили это в публичное пространство. Это дало нам раннее предупреждение. И мой кабинет в Еврокомиссии начал работу с Белым домом и Минфином уже в декабре над потенциальными санкциями в случае, если Россия вторгнется в Украину. Конечно, мы все надеялись, что этого никогда не произойдет, что нам никогда не придется применять эти санкции. Империалистические планы Путина полностью провалятся. Украина может победить. И сейчас действительно пора ускориться, ускорить производство боеприпасов, в которых нуждается Украина", — подчеркнула она.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, в столице Баварии началась трехдневная 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. Прошлогодняя Мюнхенская конференция проходила всего за несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения. Тогда, 19 февраля, Владимир Зеленский лично принял в нем участие и предупредил мир об опасности.

Во время выступления на конференции президент Зеленский заявил, что у России до сих пор есть потенциал для уничтожения Украины, поэтому любое промедление с поставкой оружия для Украины является ошибкой.

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