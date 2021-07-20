Европа открывает двери: сколько зарабатывают украинцы за границей и легко ли их вернуть домой

Европейский бизнес предлагает украинцам постоянное трудоустройство, наши работники — только «за».

Пандемия COVID-19 постепенно идет на спад, массовая вакцинация населения, наоборот, набирает обороты, и европейские страны постепенно открывают границы для иностранцев. Вместе с тем за рубежом все увеличивается количество украинских заробитчан.

По словам вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко, Украина уже является лидером среди стран Европы по количеству трудоспособного населения, работающего за рубежом. Поэтому, как говорит министр, задача государства — как можно быстрее создать условия для того, чтобы подавляющее большинство наших соотечественников, которые в свое время уехали на заработки за границу, вернулись домой.

Однако задачу для украинской власти затрудняют своими действиями европейские правительства, которые иногда даже стимулируют льготными условиями местный бизнес, чтобы те нанимали на работу иностранцев. Поэтому ситуация может стать критической: все больше украинцев предпочитают ехать на заработки не на один сезон, а на длительный срок с перспективой перевезти с собой семью и получить гражданство страны, в которой они работают.

ТСН.ua разбирался, как изменились предпочтения украинского заробитчанина по сравнению с «доковиднимы» годами: куда он хочет ехать на заработки, какой зарплаты он ожидает и на какие перспективы рассчитывает?

Украинцы на работе за границей: что изменил COVID-19

В прошлом году из-за пандемии коронавируса, по подсчетам экспертов, около полумиллиона украинцев были вынуждены вернуться с заработков за рубежом. Однако сотни тысяч украинцев ехали и в обратном направлении.

Сколько украинцев выехало на заработки уже во время пандемии — неизвестно. Как рассказал Алексей Любченко, в 2020 году официально за рубежом трудоустроилось более 86 тысяч наших соотечественников, а неофициально, по подсчетам экспертов, их около 2-3 млн ежегодно. В частности, только в соседней Польше сейчас работает около 1,5 млн украинцев, а в Чехии — около 180 тысяч.

Как показывают результаты социологического исследования польской рекрутинговой компании EWL и Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета, по состоянию на сейчас 43,8% украинцев, работающих в Польше, приехали туда во время пандемии.

Если сравнивать с «доковидним» 2019 годом, в 2021-м спрос на работу за рубежом среди украинцев несколько уменьшился, утверждают специалисты по рекрутингу. В частности, по данным сайта по поиску работы Jooble, количество поисковых запросов на работу за пределами страны снизилось на 22%.

Впрочем, отток кадров все еще очень ощутим для Украины, ведь речь идет о миллионах работников. То есть, за границей работает примерно каждый десятый из украинских граждан трудоспособного возраста, или каждый четвертый из официально трудоустроенных украинцев.

Специалисты сервиса «OLX работа» говорят, что основным мотивом выезда за границу на работу для украинцев является высокий уровень заработка. Среди других причин — тяжелое материальное положение семьи, невозможность найти работу в Украине и лучшие условия труда за границей.

Также читайте В Чехии упростили условия трудоустройства для украинцев: сколько граждан уже выехали в страну

Между тем, как объясняют аналитики сервиса «OLX работа», на отток рабочей силы из Украины влияли и жесткие ограничения, о которых сообщалось максимум за неделю до их введения. Такая ситуация стимулировала и рост задолженности украинских работодателей — эксперты говорят, что сейчас долги по зарплате не выплачены 151 тысяче граждан.

«Количество не так масштабное, как до пандемии, однако очевидно, что тенденция поиска работы в других странах сохраняется. Из-за карантина в Украину вернулись до полумиллиона трудовых мигрантов, но все еще за границей работают 2,5-3 млн наших граждан», — рассказала в комментарии ТСН.ua руководитель направления «OLX работа» Мария Абдуллина.

Где работают украинцы и сколько они зарабатывают

Несколько изменились и пожелания украинцев относительно страны, где они планируют работать. В частности, по данным опроса, проведенного сервисом «OLX работа», половина украинцев, планирующих выезжать на работу за границу, рассматривают Польшу как приоритетный вариант. Еще 11% украинцев хотят работать в Чехии, 9% — в Германии, 2% в Литве и 1,5% в Словакии.

До карантина, в 2019 году, 47% украинцев, ищущих работу за границей, изъявляли желание работать в Германии, 46% — в Польше.

«Финансовые условия там довольно неплохие, из-за чего, собственно, на работу у них высокий спрос. Германия, например, предлагает высокий уровень заработной платы. Польша — компенсации работникам значительной части сопутствующих расходов, как, например, расходы на транспорт до места работы, на питание, на спецодежду, на проживание, на отбывание двухнедельного карантина, на тесты на коронавирус и т.д.», — объясняет в комментарии ТСН.ua руководитель по работе с партнерами Jooblе Елена Кирильевнина.

В 2019 году 14% потенциальных заробитчан изъявляли желание ехать на работу в Израиль, где есть возможность заработать больше, чем в Европе. Впрочем, сейчас Израиль фактически закрыт для украинских заробитчан — временный въезд для иностранцев возможно только при наличии разрешения от компетентных органов страны.

Среди вакансий, которые ищут украинцы за рубежом, преобладают те, которые требуют физического труда. По данным сервиса «OLX работа», самыми популярными отраслями для украинцев за рубежом является производство и строительство — в сумме они занимают около 50%. 11% заробитчан ищут работу в сфере транспорта и логистики, 9% — в сфере обслуживания, 8,5% — в агросекторе, 6,5% — работу по предоставлению домашних услуг и ухода за детьми и 1,5% — в сфере красоты.

Специалисты добавляют, что этот список трансформировался кардинально во время пандемии, лишь в общих чертах наблюдается увеличение спроса на украинских рабочих.

По данным сервиса по поиску работы Jooble, уровень зарплат на аналогичных должностях за рубежом и в Украине обычно отличается в полтора-два раза в пользу заграницы. К тому же европейские работодатели строже придерживаются законодательства относительно трудоустройства: гарантируют страхование, создают условия для проживания, официально трудоустраивают и официально оплачивают работу сотрудников. Такие условия часто стимулируют украинцев выбирать работу именно за границей.

Также читайте Устроиться на работу станет легче: Польша готовит важные изменения для украинских заробитчан

Среди самых популярных вакансий, по данным Jooble, больше зарабатывают водители-дальнобойщики (35 — 75 тысяч гривен). Также сравнительно высокие зарплаты у операторов на производстве (35-50 тыс. грн), монтажников (30-50 тыс. грн) и строителей (30-55 тыс. грн). Меньше в Европе платят автослесарям (30-40 тыс. грн), кладовщикам (25-40 тыс. грн) и швеям (25-35 тыс. грн). Однако, специалисты говорят, что средний показатель зарплаты может значительно различаться в зависимости от страны, уровня должности, условий труда и тому подобного.

По данным сервиса «OLX работа», по состоянию на 2019 год самая низкая средняя зарплата украинских заробитчан была в Венгрии — около 18 тысяч гривен. 25 тыс.грн в среднем зарабатывали украинцы в Словакии, 28 тыс. грн — в Чехии, 41 тыс. грн — в Германии. Украинские заробитчане в Израиле в среднем получали 55 тыс. грн.

Когда ждать очередной волны отъезда заробитчан

Аналитики отмечают, что летом 2021 года спрос украинцев на работу за границей упал на 18% по сравнению с нынешней зимой и весной. Но это объясняется тем, что большинство из тех, кто хотел уехать, уже уехали весной, перед началом сезонных работ. Многие украинцы работают в аграрном и строительном секторах, пик активности которых приходится на теплый сезон.

Елена Кирильевнина предполагает, что смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, которое уже сейчас наблюдается в Европе, будет способствовать увеличению потока украинских заробитчан во второй половине 2021 года.

Также читайте Украинские заробитчане существенно увеличили объем денежных переводов из-за рубежа

«Спрос на украинскую рабочую силу в других странах остается стабильным. Несмотря на то, что правительства стран принимают усилия в поддержку своей экономики, этого недостаточно для того, чтобы платить своим гражданам больше и таким образом мотивировать их возвращаться на те рабочие места, на которых они ранее не были заинтересованы работать, но которые по-прежнему остаются привлекательными для украинцев», — добавляет специалист.

В то же время, вскоре может увеличиться количество украинцев, которые едут на заработки в Европу не на сезон, а на длинные периоды. В частности, по данным исследования OLX, 93% украинцев, которые сейчас работают за рубежом, несмотря на карантин планируют и в дальнейшем там работать, каждый третий украинский заробитчанин ищет предложения на более долгий срок, чем на один сезон, а каждый пятый выезжает на заработки, чтобы поселиться в новой стране и перевести туда детей.

«Мы проводили исследование среди польских работодателей. 42% респондентов хотят нанимать украинцев на долгие сроки (с перспективой постоянного проживания), 36% рассчитывают предоставлять работу на год и более, а еще 36% рассматривают возможности трудоустройства, основываясь на опыте и навыках каждого работника в отдельности. Только 1 из 10 работодателей все же хочет нанимать только на один сезон», — говорит Мария Абдуллина.

Поэтому если Украина не начнет в ближайшее время создавать конкурентные условия труда и стимулировать бизнес платить работникам конкурентные зарплаты, есть серьезный риск безвозвратно потерять большую часть трудоспособных граждан.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку