Европа плывет, Штаты горят, а человечество страдает от новых болезней: почему участились природные катаклизмы и чего ждать дальше

Климатический кризис — это один из самых серьезных вызовов, стоящих перед человечеством.

Погода в Украине и мире ежегодно все больше удивляет людей — температура воздуха продолжает подниматься, явление «дождь» превратилось буквально на «наводнение», а о привычных временах года в конкретные периоды речь уже не идет, они кардинально сдвинулись. Причина в постепенном изменении климата, последствия чего становятся все более ощутимыми.

В течение последних 50 лет, по данным ООН, значительно участились опасные природные явления, которые приводят к человеческим жертвам. Больше всего умерло именно из-за экстремальной жары.

Согласно новому докладу ООН «Изменение климата 2021: данные физических наук», авторами которого стали 234 специалистов, если не принять меры, к концу века температура воздуха может повыситься на 3 °C, что приведет к изменениям в экосистемах мира.

Почему участились природные катаклизмы и чем это грозит в будущем, разбирался ТСН.ua.

Как изменилась погода

Погода этим летом ознаменовалось необычными тенденциями для всего мира. Обильные дожди и разрушительные наводнения затопили в июле страны Западной Европы, в настоящее время американские штаты страдали от невыносимой жары, а сейчас страдают от масштабных лесных пожаров.

В конце концов катаклизмы пришли и в Китай, где в центральной провинции Хэнань наводнения привели к человеческим жертвам, эвакуации, вода залила инфраструктуру и размыла дороги. И это далеко не полный перечень природных явлений, которые испытывают человечество на устойчивость.

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И учитывая нынешнюю ситуацию, это только начало и нам нужно готовиться к более опасным катаклизмам в предстоящие десятилетия. Например, заместитель исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Джойс Мсуя считает, что пандемия COVID-19 «стала предупреждением о том, что ситуация может еще больше ухудшиться, если мы не изменим свое поведение».

И действительно, коронавирус стал будто бы стоп сигналом человечеству, которое оказалось беспомощным перед невидимым врагом, который ежедневно выбирает все новых и новых жертв. И природные катаклизмы не менее опасные. Так, по данным ООН, за последние 50 лет больше всего жертв среди людей зафиксировано именно из-за экстремально высокой температуры. Жара унесла не менее 55 тысяч жизней.

Среди других опасных явлений, которые привели к крупнейшим человеческим жертвам за 50-летний период:

засухи — 650 000 смертей,

штормы — 577 232 смерти,

наводнения — 58 700 смертей

экстремальные температуры — 55 736 смертей.

ТСН.ua

Как пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, по мере нагревания атмосфера начинает удерживать больше влаги, а значит, что во время штормов будет выпадать больше дождей и соответственно возрастать риск паводков.

«Сильное нагревание» в Арктике влияет на динамику атмосферы в северном полушарии, о чем свидетельствуют застойные погодные системы и изменения в поведении струйного течения», — сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

Чем вызваны изменения климата

Большинство научных данных свидетельствуют, что природные катаклизмы является следствием деятельности человека. В частности, по мнению экспертов, изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов, что повысило вероятность возникновения волн тепла по меньшей мере в 150 раз.

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К повышению концентрации парниковых газов, например углекислого газа, в нашей атмосфере, приводит сжигания ископаемых видов топлива, угля, газа и нефти. Строительство сооружений, расчистка земли под земледелие, использование энергии, выхлопы авто и авиа транспорта усиливают эффект потепления.

Другим не менее важным фактором изменения климата является вырубка лесов и водно-болотных территорий, которые могли бы накапливать углекислый газ.

Что ждет человечество дальше

Говоря об изменении климата, общество привыкло считать, что имеется в виду его влияние на природу, но прежде всего от необычных явлений страдает человечество.

«Вы говорите, что больше всего на свете любите своих детей, но в то же время вы крадете их будущее просто у них на глазах», — метко заметила эко-активистка Грета Тунберг несколькими годами ранее.

Так, согласно специальному отчету МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), даже рост температуры до 1,5 °C, которое угрожает человечеству между 2030 и 2052 годами, приведет к катастрофическим последствиям и неравенстве в обществе, не говоря уже о 3 °C, которые прогнозируют специалисты в последнем отчете ООН.

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Прежде всего, как говорится в научном журнале The Lancet, изменение климата повышает вероятность вспышек инфекционных болезней, ведь, как известно, бактерии, патогенные микроорганизмы особенно хорошо развиваются в условиях влажного и теплого климата.

Предупреждают ученые и о большем количестве опасных болезней, таких как малярия и лихорадка Денге, поскольку комары, переносящие возбудитель, смогут жить на больших территориях. Более распространенной станет и аллергия, потому что из-за изменений климата периоды цветения растений удлиняются, что увеличивает количество пыльцы.

Кроме того, влияние климатический изменений может нарушать ряд прав человека — от прав на воду и пищу, к правам на надлежащее жилье. К примеру, жители Маршалловых островах даже сейчас регулярно страдают от наводнений, которые разрушают их дома и лишают их возможности к существованию.

Также изменение климата может усилить неравенство, в частности, в Северной Америке, где нередко жилые квартиры людей расположены рядом с электростанциями и нефтеперерабатывающими заводами. Таким образом, это повышает не только риски к инфицированию респираторными заболеваниями, а и рака.

Повышение температуры влияет и на урожайность. Уже сейчас даже на примере Украины можем наблюдать, как заморозки и дожди весной и безжалостная жара летом уничтожили урожай фруктов и ягод. А те, что остались, продают по заоблачным ценам. И эта тенденция, предупреждают эксперты, будет только усиливаться, что приведет к недоеданию, а это существенные проблемы со здоровьем.

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"В соответствии с прогнозом, ограничения глобального потепления до 1,5 °C по сравнению со 2 °C, приведет к снижению урожайности кукурузы, риса, пшеницы и потенциально других зерновых культур, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, а также пищевой ценности риса и пшеницы, которая зависит от СО2. Сокращение в доступности продуктов питания ожидаются более глобального потепления на 2 °C, по сравнению с 1,5 °C, в районе Сахеля, южной части Африки, Средиземноморье, Центральной и Амазонии.

"Сельскохозяйственные животные будут подвержены неблагоприятному воздействию при возрастании температуры, в зависимости от распространенности изменений в качестве кормов, заболеваемости скота и доступности водных ресурсов", — говорится в документе МГЭИК.

Специалисты добавляют, что в зависимости от будущих социально-экономических условий, потепление может уменьшить примерно на 50% долю мирового населения, испытывает дефицит воды.

Среди других опасных последствий изменения климата:

Повышение интенсивности и частоты ураганов, наводнений, засухи и штормов.

Опустынивания территорий и снижение запасов воды.

Снижение вылова в рыбной промышленности и уничтожения коралловых рифов.

Потеря ценных сред жилищ, биоразнообразия, важных экосистем и различных видов.

Согласно расчетам климатологов, ожидается, что количество жарких дней увеличится в большинстве регионов суши с наибольшим приростом в тропиках.

"В экстремально жаркие дни в средних широтах станет теплее почти на 3 °C в случае глобального потепления на 1,5 °C и почти на 4 °C в случае потепления на 2 °C, а в экстремально холодные ночи в высоких широтах станет теплее почти на 4,5 °C за потепление на 1,5 °C и почти на 6 °C за потепление на 2 °C ", — говорится в отчете МГЭИК.

Предполагается также, что риски от выпадения сильных атмосферных осадков будут выше в нескольких высокоширотных и/или высокогорных регионах Северного полушария, в восточных районах Азии и на востоке Северной Америки.

Что мы можем сделать для борьбы с изменением климата

Если человечество планирует сократить рост температуры, выбросы парникового газа, производимого человеком, должны сократиться на 50% к 2030 году, согласно МГЭИК. И первым шагом в этой борьбе должен стать переход на зеленую энергию, чтобы уменьшить производства тепла и электричества и деятельности других секторов, тесно связанных с производством энергии.

Не менее важно изменить авто на велосипед или преодолевать дистанции пешком, ведь именно на транспорт приходится 14% всех выбросов CO2. По мнению экспертов Европейской экономической комиссии ООН, ключевым элементом повышения экологичности транспорта является его электрификация. В частности, к существенному снижению выбросов вредных парниковых газов в городах приведет отказ от автобусов с дизельными двигателями.

В ООН предлагают использовать не только электромобили, но и электровелосипеды и электросамокаты. В качестве примера приводится решение правительства Италии ввести так называемый «бонус мобильности», предоставляя гражданам из крупных городских районов разовый ваучер на сумму до 500 евро на покупку велосипеда, электровелосипеда или скутера. Благодаря этому в сентябре 2020 года электроскутер приобрело менее 2,5% населения крупных городов, многие пересели на велосипеды.

Также для сохранения планеты следует избегать одноразовых материалов и выбирать те, которые можно использовать повторно.

Среди других легких и доступных путей, как уменьшить свой углеродный след:

Принимайте душ менее 5 минут.

Пользуйтесь эко-сумками для покупок.

Избегайте авиаперелетов, выбирая отдых поближе к дому.

Сократите отходы.

Выключайте свет и другие электроустройства.

Покупайте продукты местного производства.

Употребляйте меньше мяса и больше растительной пищи.

Сдавайте отходы на переработку.

В свою очередь, исполнительный секретарь ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса считает, что решения, которые должны быть приняты в этом году, определят, будет ли возможно ограничить до конца века глобальное потепление полтора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. По ее словам, сейчас мир движется по противоположному пути, который может привести к повышению температуры на три градуса Цельсия.

Даже маленькими шагами и усилиями можно изменить мир к лучшему. Другие полезные советы:

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