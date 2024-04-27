Европа стала на защиту украинцев: какие страны не будут депортировать военнообязанных

Депортации не будет? В МВД Польши сделали громкое заявление. А в Германии мужчин из Украины не будут лишать статуса беженцев. Однако военнообязанные мужчины временно не смогут оформить загранпаспорта и получать консульские услуги за границей. Об этом "заботилась" власть в Украине.

Будут ли просить "на выход" украинских мужчин в Европе и какие категории украинцев могут получить загранпаспорт, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Депортации не будет?

Депортация отменяется. В МВД Польши сообщили, что украинским беженцам продолжат защиту даже без паспорта. Польша готова продлить защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня, в частности для тех, кто не будет иметь действующие документы. Об этом пишет польское издание Gazeta со ссылкой на заявление главы МВД Польши Марчина Кервинского. Более того, по его словам, Польша готова охранять права украинских беженцев и никому не передаст их частные данные, в частности Украине.

“Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам нужно поступать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Те, кто без паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, в том числе Украине”, — пишет Gazeta.

Что говорят за границей?

Однако ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше. Он подчеркнул, что "украинская власть делает все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, ведь потребности огромны".

“Я не удивлен, что украинские власти делают все, чтобы призывать граждан идти на фронт. У этих граждан есть обязанности перед государством», – отметил министр обороны Польши.

По его словам, украинские граждане не выполняют своих обязанностей перед своим государством. Также министр заявил о готовности Польши помочь Украине отправить этих граждан, если им не будет продлено право на пребывание в стране.

С подобным заявлением выступили и в Литве. Министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что страна думает над тем, как помочь Украине вернуть мужчин домой, но пока будет наблюдать, как этот вопрос будет решать Польша и может последовать ее примеру.

Еврокомиссия вообще отказалась комментировать решение МИД Украины об ограничении консульских услуг для украинцев призывного возраста за границей. Представитель Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер сообщила Радио Свобода, что в ведомстве "приняли эту информацию".

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер тоже дипломатично избежал прямого ответа. Не сказали в ЕС и будут ли депортации украинские мужчины, которые окажутся на территории ЕС с просроченными документами.

Кто, кто – а Германия первая, кто стал на сторону украинцев. Там сразу заявили, что мужчин из Украины не будут лишать статуса беженцев. Об этом сказал официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль.

Украинцы возмущены

В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого Министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, находящихся, в частности, и в Германии.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", — заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер. Однако проблема заключается в следующем: под мобилизационный закон подпадают все без исключения мужчины-граждане Украины — и те, кто уехал после вторжения России, и те, кто живет за границей с самого рождения. Поэтому здесь и возникает вопрос о якобы неизбирательном подходе и несправедливости. Корреспонденты Радио Свобода пообщались с украинцами, которые находятся в Праге, Варшаве, Брюсселе и Мюнхене.

Если считают, что это станет причиной возвращения украинцев в Украину, то не думаю. Мое мнение, что скорее будут искать определенные лазейки в Европе, чем возвращаться в Украину. Это, конечно, грустно, но как-то так. Реальная картина.

“Мой паспорт готов, он находится в Украине. Мне нужно было только написать заявление для его пересылки. И все”.

«Пусть сначала позабирают тех, кто выехал за границу «по инвалидности» и тому подобное. В Украину могут вернуться те, у кого там семья, на других, надеяться не стоит из-за отсутствия «справедливости» по мобилизации”.

Примечательно, что некоторые нардепы также недовольны решением МИД. Более того, даже называют его "полузаконным". Такое мнение высказала депутат Соломия Бобровская в комментарии Радио Свобода.

Юристы также раскритиковали действия украинской власти. Правозащитники объясняют, что такое решение МИД не совсем корректно, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу, поэтому ссылаться на его нормы и приостанавливать предоставление консульских услуг неправильно и нарушает права человека. Юрист и правозащитник Александр Павличенко в эфире "Общественного" в телемарафоне "Единые новости" рассказал, что не столько с ограничением работы консульств для украинцев призывного возраста, которые находятся за границей во время войны.

Загранпаспорта не для всех

Напомним, что МИД Украины пояснило, что введенные ограничения по принятию заявлений на совершение консульских действий являются временными и связаны с недавно принятым законом о мобилизации, который должен вступить в силу только 18 мая. Исключение — заявления об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину. У украинских мужчин за границей была последняя надежда получить документы в зарубежных центрах выдачи паспортов. Например, таких как ГП "Документ". Однако и здесь это сделать теперь невозможно, эта компания входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.

Более того, Кабмин запретил пересылать из Украины за границу паспорта для мужчин призывного возраста. Их можно получить только в Украине.

Кто может получить загранпаспорт

В то же время мужчины, которые согласно законодательству имеют право выезжать за границу, и в дальнейшем смогут получить пересланные паспорта.

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