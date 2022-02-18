Европа страдает от убийственных циклонов, а на Британию еще и надвигается худший шторм за несколько десятилетий

Сотни тысяч домов по всей Европе обесточены.

Буря десятилетия: Европа изнывает от циклонов, унесших по меньшей мере 5 жизней, но шторм, что вслед за ними сейчас надвигающийся на Британию, называют еще более опасным.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Пассажиры парома в Гамбурге уцелели чудом. Мощная волна пробила защитное стекло. Одного человека госпитализировали, другие отделались испугом. Сезон штормов для февраля – привычное явление в Центральной и Северной Европе, но в последние годы стихия куда более мощная.

В Германии погибли три человека — водитель, которого вынесло на встречную полосу и двое, заваленных деревьями. В Польше на стройплощадке сорвался кран, под ним погибли двое.

"Ветер серьезно дул не больше минут пяти, потом мы услышали громкий шум и все произошло", — говорят свидетели.

Сила ветра достигала 135 километров в час. Сотни тысяч домов по всей Европе обесточены. Сразу в нескольких странах – Германии, Чехии, Польше остановили железнодорожное сообщение в пострадавших регионах и отменили десятки авиарейсов.

Миллионам британцев посоветовали не выходить из дома без лишней нужды – с моря сует новый шторм Юнис, еще мощнее предыдущих, поэтому в стране объявили самый высокий – «красный» уровень опасности. В большинстве регионов были закрыты школы и государственные учреждения.

Метеорологи называют Юнис худшим штормом за несколько десятилетий и заранее сравнивают с так называемым Большим штормом 1987 года, унесшим 22 жизни в Британии и Франции.

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