Европа в огне: дым окутал Мадрид, пламя приближается к Бордо — что произошло (фото, видео)

Непогода в Европе / © ТСН

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Более трехсот тысяч человек были вынуждены срочно эвакуироваться из-за масштабных катастрофических лесных пожаров, которые прямо сейчас бушуют во Франции и Испании.

Густой токсичный дым от пожарищ уже достиг самого центра Мадрида, где экологи фиксируют резкое ухудшение качества воздуха. Десятки ключевых автомобильных дорог остаются полностью отрезанными огнем, а в пламени горят тысячи гектаров уникального леса.

Из-за чрезвычайно сложных погодных условий — аномальной жары и сильного порывистого ветра — местные пожарные службы не смогли самостоятельно справиться с разрушительной стихией, говорится в репортаже ТСН.

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Чрезвычайное положение в Испании: задымление в Мадриде и катастрофа в Авиле

В Испании правительство официально объявило чрезвычайную ситуацию и ввело чрезвычайное положение в Мадридском регионе и провинции Авила. Потери от стихии критические: огонь уже охватил западную часть Мадридского региона, где дотла сгорело не менее 6 000 гектаров лесных массивов.

В районах Мадрида, Авилы, Толедо и Валенсии в целом было эвакуировано около 75 тысяч человек (в частности, более 63 тысяч человек в Мадридском регионе и Авиле, а также 19 тысяч — из зоны непосредственного пожара под столицей).

Власти Мадрида настоятельно призывают жителей не выходить из дома без крайней необходимости и закрывать окна, чтобы избежать отравления угарным газом.

Глава Мадридского региона Исабель Диас Аюсо уже официально назвала этот пожар «самым страшным в истории региона». Власти Испании признали, что локализация очагов возгорания вблизи столицы в настоящее время «выходит за пределы возможностей» национальных пожарных подразделений. По официальному запросу страны El Pais сообщает, что из Евросоюза на помощь уже направили специализированную пожарную авиацию — четыре самолета из Греции и Италии.

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Хотя в отдельных районах ситуацию постепенно удается стабилизировать, крупные пожары до сих пор не ликвидированы.

Франция: эвакуация 140 тысяч человек и угроза для Бордо

Не менее драматичная ситуация сложилась во Франции. Власти страны проводят массовую экстренную эвакуацию людей на юго-западном побережье.

В департаменте Жиронда и на мысе Кап-Ферре десяткам тысяч местных жителей и туристов приказали срочно покинуть территорию, чтобы не оказаться в ловушке, отрезанными огнем от безопасной территории. В целом во Франции объявлена эвакуация более 140 тысяч жителей и туристов.

Лесные пожары стремительно приближаются к французскому городу Бордо — огонь уже непосредственно угрожает его западным пригородам и местному аэропорту. В целом жителей самого центра Бордо пока не планируют эвакуировать, однако около 03:00 ночи по местному времени власти отдали приказ о срочной эвакуации семи городков вблизи Бордо (около 60 тысяч человек), поскольку из-за внезапной смены направления ветра пламя движется в сторону мегаполиса.

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Необычные стихийные бедствия и помощь стран Евросоюза

Французские и испанские спасатели столкнулись с уникальным аномальным явлением — пожаром, который из-за колоссальной температуры сам генерирует ветер, чрезвычайно быстро распространяется и внезапно меняет свое направление.

В целом за время стихийного бедствия во Франции и Испании число эвакуированных превысило 220–300 тысяч человек.

Справиться с бушующей стихией французским пожарным помогает крупная авиационная группировка и наземные группы спасателей, оперативно прибывшие из Румынии, Хорватии, Португалии, Швеции, Германии и Швейцарии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ИЮЛЯ | УДАРЫ НА РАССВЕТЕ! ПУТИН облажался! ЭВАКУАЦИЯ из ФРАНЦИИ

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