Европарламент готовится признать Россию государством-спонсором терроризма: что это даст Украине

Государство-спонсор терроризма. Это "почетное" звание Россию готовится удостоить один из самых мощных законодательных органов мира — Европейский парламент. Проголосовать за ответную резолюцию сегодня в полдень, 23 ноября, планируют в Страсбурге.

Что даст ее одобрение Украине, в эфире ТСН вживую рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко, которая следила за дебатами и подробно изучила текст документа.

Так, в этой резолюции Европарламента, пока ее проекте, собраны все "пятна" на российской международной репутации. От поддержки власти в Сирии, ряда отравлений до аннексии Крыма, а затем и других украинских территорий. Как говорится в тексте, возобновление неоправданной агрессивной войны против Украины.

Теперь, отмечают, Россия угрожает безопасности всей Европы. Удары по украинским больницам, школам, вокзалам, смерти тысяч мирных, казни, изнасилования, пытки, похищения, удерживание в фильтрационных центрах, депортации — все это упомянуто в тексте проекта резолюции. Количество задокументированных военных преступлений, совершенных в Украине, приближается к 40 тысячам и это, предполагают, далеко не финал.

Россия выпустила более 4 тысяч ракет по Украине, уничтожив около 40% объектов инфраструктуры. Это намеренные атаки, чтобы терроризировать население, указывают евродепутаты. И отмечают, что это терроризм и по определению Евросоюза, и Совбеза ООН, и Генассамблеи. В то же время, указывают, законодательство ЕС позволяет наказывать санкциями лиц, которые, по мнению объединения, причастны к терроризму. Кстати, в список терорганизаций предлагают добавить "вагнеровцев", "кадыровцев" и другие вооруженные группы, финансируемые из российского бюджета.

Но чтобы включить туда государство – этих инструментов пока нет в распоряжении ЕС. Следовательно, Европарламент готовится призвать Евросоюз и государства-члены соответствующие законы разработать. Чтобы было определение государств-спонсоров терроризма и государств, использующих эти средства. А это, соответственно, как говорится в проекте резолюции, позволит запустить ограничения против этих стран и оказать соответствующее влияние на отношения ЕС с государствами-террористами.

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Европарламент планирует призвать Евросоюз и государства-члены двигаться в направлении всеобъемлющей международной изоляции России. Не проводить, в частности, никаких официальных мер на ее территории, ограничивать дипотношения, закрывать российские госучреждения, которые де-факто могут распространять пропаганду. Резолюция – это прежде всего призыв к компетентным органам ЕС. Таков сигнал, удостоверяющий свободу большинства делегатов стран-членов. Она "ляжет" на стол руководству Украины и России. В РФ, кстати, заявляли, что никакого юридического значения такие документы не имеют.

Для Еврокомиссии, Совета ЕС, правительств и парламентов государств-членов, ООН, ОБСЕ, Красного Креста, Международного уголовного суда этот документ значение может иметь. И в их силах сделать практические шаги, чтобы углубить изоляцию России.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских военных преступников.

Решение было принято единогласно – все 30 стран НАТО поддержали соответствующий документ. После этого резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО. Также отмечается, что документ содержит ряд важных для Украины решений – увеличение поставок Украине вооружения, разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО, создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

В резолюции также закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

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