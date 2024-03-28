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Европарламентарий об угрозах Лукашенко: "Мы будем отвечать на белорусско-российские провокации"

Европарламентарий об угрозах Лукашенко: "Мы будем отвечать на белорусско-российские провокации"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

Недавние угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу Сувальского коридора вызвали острую реакцию со стороны европейских политиков.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс после очередных угроз белорусского диктатора Александра Лукашенко в отношении Сувальского коридора осудил действия лидера Беларуси, назвав его "военным преступником" и "провокатором".

Об этом Ауштрявичюс сказал, отвечая на вопросы ТСН.ua в рамках визита представителей политической группы Renew Europe Европарламента в Киев.

Депутат Европарламента от Литвы подчеркнул, что Лукашенко является сообщником российского президента Владимира Путина, ведь он также совершал военные преступления, предоставляя доступ к белорусской территории для атак на Украину.

"Лукашенко аффилирован с Путиным. Он, между прочим, также военный преступник. Он совершал военные преступления, поддерживая и предоставляя доступ к территории Беларуси для атаки на Украину. Это то, что уже было сделано. История рассудит его действия по этому поводу", — сказал Ауштрявичюс.

Европарламентарий отметил, что Лукашенко сейчас используется как провокатор для повышения напряжения.

"Недавно он посещал некоторые военные полки на границе, вроде бы требуя очень жесткого ответа, если будут какие-то провокации с нашей стороны. Он полный идиот, я бы так сказал. Давайте не бояться этого слова. Он уже доказал это много раз. Мы не собираемся провоцировать — это не наша политика. Но мы будем отвечать на белорусско-российские провокации. Поэтому мы за этим следим, мы это знаем, какой сосед у нас есть. И, к сожалению, это опасный сосед", — подчеркнул депутат Европарламента от Литвы.

Напомним, в Вооруженных силах Беларуси внезапно снова приступили к проверке боевой готовности соединений и воинских частей. Он пожаловался на "крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО" у границ Беларуси, поэтому "огромное внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности".

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