Европарламентарий об угрозах Лукашенко: "Мы будем отвечать на белорусско-российские провокации"

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс после очередных угроз белорусского диктатора Александра Лукашенко в отношении Сувальского коридора осудил действия лидера Беларуси, назвав его "военным преступником" и "провокатором".

Об этом Ауштрявичюс сказал, отвечая на вопросы ТСН.ua в рамках визита представителей политической группы Renew Europe Европарламента в Киев.

Депутат Европарламента от Литвы подчеркнул, что Лукашенко является сообщником российского президента Владимира Путина, ведь он также совершал военные преступления, предоставляя доступ к белорусской территории для атак на Украину.

"Лукашенко аффилирован с Путиным. Он, между прочим, также военный преступник. Он совершал военные преступления, поддерживая и предоставляя доступ к территории Беларуси для атаки на Украину. Это то, что уже было сделано. История рассудит его действия по этому поводу", — сказал Ауштрявичюс.

Европарламентарий отметил, что Лукашенко сейчас используется как провокатор для повышения напряжения.

"Недавно он посещал некоторые военные полки на границе, вроде бы требуя очень жесткого ответа, если будут какие-то провокации с нашей стороны. Он полный идиот, я бы так сказал. Давайте не бояться этого слова. Он уже доказал это много раз. Мы не собираемся провоцировать — это не наша политика. Но мы будем отвечать на белорусско-российские провокации. Поэтому мы за этим следим, мы это знаем, какой сосед у нас есть. И, к сожалению, это опасный сосед", — подчеркнул депутат Европарламента от Литвы.

Напомним, в Вооруженных силах Беларуси внезапно снова приступили к проверке боевой готовности соединений и воинских частей. Он пожаловался на "крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО" у границ Беларуси, поэтому "огромное внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности".

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