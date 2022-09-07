Европейцы запасаются лайфхаками и новациями, как не замерзнуть зимой из-за газового шантажа России

Европа долгое время зависела от российского газа и преодолевать зависимость сейчас приходится в экстремальных условиях.

Пока правительства стран ЕС пытаются подготовиться к зиме и готовят граждан к неприятным цифрам в платежках, сами европейцы тоже ищут способ уменьшить счета и пережить зиму, говорится в ТСН.

"Как сэкономить на электричестве", "Сколько стоит работа ваших электроприборов?", "Достоят ли электрические простыни? Эксперты о том, как вы можете существенно сэкономить во время сна" — это заголовки популярных англоязычных изданий только за последние несколько недель.

Европа готовится встречать одну из самых сложных своих зим. Газовый шантаж России, потребность пересматривать способы поставок энергии и роста цен для потребителей – реальность, с которой в ЕС уже, похоже, примирились. Ущерб для домохозяйств и экономик будет неизбежен. Неудивительно, что тема для обсуждения горячая и не только среди пожилых людей.

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На популярной у молодежи платформе "ТикТок" почти 60 тысяч просмотров и полтысячи комментариев собирает ролик, автор которого советует, как эффективно сэкономить немало электричества. «Разморозьте свой морозильник настолько, насколько это возможно. Каждый дополнительный миллиметр льда на 10 процентов увеличивает расход электричества на охлаждение», — объясняет он.

Экономить ценные ресурсы – европейцев призывают уже некоторое время. Так, в Испании обязали закрывать двери магазина, если работает кондиционер, чтобы электричество не тратилось, по сути, на бесполезное охлаждение уличного воздуха. То же, только в отношении обогрева – закрывать дверь, чтобы не греть улицу – во Франции советуют зимой.

В Германии власти пошли на более радикальные шаги — район Гамбурга, известный своими барами и ночной жизнью, перестанет быть заметным издалека уже в 9 вечера — неоновые вывески придется выключать ради экономии энергии. То же касается подсветки памятников или правительственных учреждений.

Сэкономленные до зимы ресурсы помогут пережить стужу с наименьшими потерями, уверены в правительстве. Без лишнего света учатся жить и в Бельгии. Одна из семей уже перестала включать телевизор для фона, отказалась от второго холодильника и экономит на воде — и это еще не конец. «Будем одеваться теплее. Закажу маме вязаные брюки. Ну и зимой мы определенные комнаты не будем отапливать. Обычно отапливаемые», — говорит глава семейства.

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Пока Россия снова угрожает заморозить Европу, а на улицах некоторых городов удивительно синхронно возникают митинги против подорожания коммуналки с триколорами страны-агрессорки — часть европейцев спокойно возвращается к традиционному способу отопления жилищ. Желающих сместить пыль с каминов и приобрести дрова, говорит владелец испанской торговой точки, уже стало больше, продажи выросли на 10 процентов.

Пока правительства готовятся не только запасать ценные ресурсы, но и смягчать удар для потребителей. Так, Берлин выделит для самых уязвимых – 65 миллиардов евро помощи. Льготы получат как предприятия, так и потребители, например, студентам выплатят по 200 евро, а пенсионерам — по 300 евро.

Не тратить лишнюю Европу таки помогло. Газовые хранилища удалось заполнить уже на 80 процентов и сделать это раньше, чем планировалось. Выходить из энергетического кризиса – странам ЕС приходится всем вместе. Так, Франция возобновляет использование заброшенного участка газопровода, чтобы поставлять голубое топливо Германии. Поток будет небольшим, только 2% германских потребностей. Берлин готовится отдавать Парижу электроэнергию — с какой проблемы уже у французов.

Энергетический шантаж России большинство европейских стран таки объединило и речь идет не только о краткосрочном сотрудничестве, но и о длительных проектах. А именно об общем энергетическом хабе, который договорились создать Германия и Дания. Заработать он уже в 2030-м. А уже на следующей неделе в Брюсселе обещают обнародовать план действий, как именно будут совместно искать выход из энергетического кризиса и что сделают для того, чтобы он не повторился.

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