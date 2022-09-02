Европейцы запасаются одеялами и учатся уже сейчас экономить из-за газового шантажа России

Как привыкают рядовые европейцы к новым энергетическим реалиям и сколько уже платят за газ и свет.

На улице плюс тридцать, но в Бельгии опасаются, как не замерзнуть зимой, когда тепло дорожает, говорится в ТСН.

«У нас однокамерное окно, а хотим теперь поставить двойное стекло, иначе тепло труднее удержать в доме, а газ теперь — удивительно дорогой, чтобы его безрассудно потреблять», — говорит местный житель.

В таунхаусе Иером живет с женой и сыном, газ и свет им стоили 150 евро — счета в шутку называли стабильными, потому что одинаковые на протяжении десяти лет. Но все изменил газовый шантаж России – в платежке семьи Розендаал полгода как сумма четыреста. А зимой, подозревает Иером, увидит вообще шестьсот.

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«Это мы сейчас газом почти не пользуемся. А зимой – другое дело! Будем одеваться теплее, закажу маме вязаные штаны. Ну, и зимой мы определенные комнаты не будем отапливать. Обычно отапливаемые», — говорит владелец дома в Антверпене.

Эти привычки на будущее, впрочем, уверены — в семье Розендаал уже прижились: телевизор не включают для фона, отказались от второго холодильника, сэкономят и на воде.

«Раньше я просто так брала, открывала воду, мыла посуду. Я могла там подождать, мыть-мыть, пока оно не помоется, так могла мыть, вымывать водой, потом я начала понимать, что это просто дорогая привычка», — говорит Виктория.

Новые энерготрадиции бельгийцам прививают и на национальном уровне. Как экономить — власти, на днях обнародовавшие план экономии, покажут на собственном примере. «Органы государственной власти уменьшат отопление, использование кондиционеров и выключат свет в каждом своем здании. Мы часто видим, как маленькие ручьи становятся большими реками», – говорит премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Россия превратила энергоресурсы в оружие, чтобы давить на Евросоюз и побуждать к выгодным себе решениям. Этому в Брюсселе прямо возмущались не раз, именно поэтому, чтобы стать более энергонезависимыми от агрессорки, каждый киловатт, а следовательно — цент — сейчас считают во всех странах ЕС.

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В супермаркете включен кондиционер или работает отопление, следовательно, дверь должна быть закрыта. Это новшество от французского правительства. Там из России – пятая часть газа. В Испании, например, десятая, но и там ввели такое правило.

Среди наиболее зависимых — Германия. Треть голубого топлива получает от страны-агрессора. За магазинами там пока не будут следить, но температуру в государственных и коммунальных учреждениях снизят. Максимум 19 градусов и монументы ночью – без подсветки. «"Северный поток" мог бы сейчас работать на полную мощность, но между этим стоят ошибочные решения российского правительства. Это значит, что мы не должны рассчитывать на поступающий из «Северного потока – 1» газ. И не следует больше иметь в уме эту зависимость», — говорит вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Как и миллионы других европейцев, Йером сейчас в очереди на установку солнечных панелей. 6500 евро, но на фоне платежек за электроэнергию, эта сумма выглядит не такой уж неподъемной, окупится за три года. К тому же сейчас лучше зависеть от солнца, а не от России. И выгоднее и надежнее. «У России достаточно газа, и они никак не развиваются. А мы сможем изобрести новые пути снабжения сюда газа и электроэнергии. Так что когда Россия исчерпает свой потенциал, мы будем далеко впереди», — убежден мужчина.

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