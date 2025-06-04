Европейские войска в Украине: как к этой идее относятся США

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер / © Associated Press

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Посол США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, как официальный Вашингтон относится к возможной отправке европейского военного контингента в Украину.

Об этом Уитакер сказал в ответ на вопрос журналистки ТСН.ua Кристины Зеленюк перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Мы ценим работу, которую союзники, в частности Франция и Великобритания, вместе с Германией и другими, выполнили для воплощения в жизнь „коалиции желающих“. Мы рассчитываем на то, что все наши европейские союзники будут продолжать занимать лидерскую позицию во вкладе военной силы в мир и безопасность региона», — прокомментировал американский посол.

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Он также ответил на вопрос о поддержке Соединенными Штатами возможности позволить союзникам направлять часть своих оборонных расходов на вооружение для Украины.

«Мы сейчас находимся в процессе переговоров по всем контурам оборонных обязательств Гаагского соглашения (которое будет по итогам саммита НАТО в Гааге в конце этого месяца — ред.). Поэтому было бы преждевременно, чтобы я опережал этот вопрос. Но я, конечно, думаю, что нашим союзникам следует отдать должное за их поддержку Украины, но на этом мы остановимся», — рассказал Уитакер.

Что известно об идее с европейскими войсками в Украине?

Идея введения европейских миротворцев в Украину обсуждается с начала 2025 года. В марте Великобритания и Франция предложили создать «коалицию желающих» для размещения от 10 тыс. до 30 тыс. военных в Украине с целью обеспечения соблюдения будущего мирного соглашения с Россией.

Однако эта инициатива столкнулась с рядом препятствий. Некоторые европейские страны, в частности Польша и Румыния, отказались отправлять свои войска. Кроме того, отсутствие четких гарантий поддержки со стороны США и опасения относительно эскалации конфликта с РФ вызвали скептицизм среди других государств.

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В мае стало известно, что план отправки европейских войск в Украину потерял актуальность из-за позиции президента США Дональда Трампа, который не предоставил необходимых гарантий поддержки. Хотя в Париже и Лондоне отрицали прекращение обсуждений, другие страны уже называли план «мертвым»

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» дальше работает над вопросом прибытия военного контингента в страну. Впрочем, произойдет это только тогда, когда закончится война.