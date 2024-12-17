Европейские войска в Украине: миф или реальность – какие страны уже согласны и когда это возможно

По информации Politico, в повестке дня как минимум три главных вопроса: пути урегулирования войны и связанные с этим мирные планы (в том числе и предлагаемые командой Трампа); гарантии безопасности при прекращении огня; и возможное развертывание европейских войск в Украине. На этой встрече, организованной Марком Рютте, как пишет Reuters, не примут каких-либо конкретных прорывных решений. Это будет скорее сверка часов перед инаугурацией Дональда Трампа, который может опрокинуть всю тяжесть военной и финансовой поддержки Украины на плечи европейцев.

Причем вопрос о возможности появления европейского миротворческого контингента планирует вынести на обсуждение западных лидеров и руководителей президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя президент Финляндии Александр Стубб советует не забегать вперед, ведь это потребует разрешения ООН. А там, как известно, Россия и Китай как постоянные члены Совбеза имеют право вето и могут заблокировать любое решение. К тому же, по словам высокой представительницы ЕС по внешней и политике безопасности Каи Каллас, прежде чем говорить о европейских миротворческих войсках в Украине, нужно достичь мира, на что Россия не настроена.

Размещение европейских миротворческих или мониторинговых войск на линии разграничения, как недавно сообщала The Wall Street Journal, предлагает Трамп в своем плане урегулирования войны России против Украины, который еще формируется. Эти силы будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Некоторые СМИ писали, что появление европейского контингента в Украине Эммануэль Макрон обсуждал с премьером Польши в Варшаве 12 декабря. После этого Дональд Туск заявил: пока свои войска Польша отправлять не собирается.

Итак, насколько все эти разговоры о европейских военных в Украине реальны? Какие страны могут отправить своих миротворцев? Но что об этом думают у Трампа? ТСН.ua разбирался.

Путин не хочет переговоров: а Трамп говорит о соглашении

Уже третий раз Трамп публично отказался подтвердить или опровергнуть разговор с Путиным после выборов 5 ноября. В последний раз ему задали этот вопрос в понедельник, 16 декабря, на первой большой пресс-конференции после избрания 47-м президентом США, во время которой он также сказал, что президент Зеленский, как и Путин, должен быть готов к "заключению соглашения". Трамп также добавил, что об этом должно говорить как с Киевом, так и с Москвой. При этом, по словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Волца, они думают о том, как остановить войну навсегда, а не просто приостановить.

При этом чуть раньше в понедельник, 16 декабря, выступая на коллегии Минобороны РФ, Путин заявил, что сейчас на поле боя "российские войска владеют стратегической инициативой". США и НАТО он обвинил в развертывании новых ракетных систем и попытках "навязать свои правила всему остальному миру". Более того, министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что России нужно готовиться к потенциальной войне с НАТО. А в 2025 году, по его словам, "Москва планирует добиться победы в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне".

В преддверии первого учредительного Саммита мира в Швейцарии в середине июня глава Кремля озвучил ряд условий, на которых он якобы готов прекратить огонь и начать переговоры. Главные из них – это отдать России Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую украинские области в их админпределах (потому что еще осенью 2022 года Путин незаконно записал их в российскую конституцию – ред.) и объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. То есть, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и согласилась даже не на замок войны по сегодняшней линии разграничения, а отошла на админграницы своих четырех областей, добровольно отдав эти позиции российской армии.

Ну а уже ближе к вечеру понедельника (по Вашингтону), 16 декабря, представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил: "Россию не устроят никакие сценарии с замораживанием конфликта в Украине. Нам такое не подходит". Как в США (между демократами и республиканцами), так и в ЕС нет единства членства Украины в НАТО. Более того, все "мирные" планы, циркулирующие в окружении Трампа, предусматривают фактически нейтральный статус Украины на неопределенный срок. В Кремле об этом прекрасно знают, потому и говорят об этом как о "красной" линии для России. Хотя на самом деле им и на это плевать, ведь, например, членство Финляндии в НАТО, увеличившее общую границу России с Альянсом, не стало большой проблемой для Путина.

ТСН.ua уже писал, что в интервью журналу Time, признавшему Трампа человеком года, избранный 47-й президент США заявил, что "единственный способ достичь соглашения (с Россией – ред.) – это не покидать Украину". Хотя на вопрос о том, нужно ли Украине готовиться к уменьшению помощи от США, Трамп в интервью NBC News ответил: "Возможно". То есть можно предположить, что после инаугурации 20 января 2025 года Трамп действительно может остановить вооруженную помощь, пока Украина не согласится начать переговоры с Россией. И здесь возникает ряд логических вопросов.

Во-первых, как долго будет продолжаться это блокирование поставок оружия, и будет ли в это время Россия участвовать в каком-то формате переговоров о прекращении огня?

Во-вторых, как США, Великобритания и другие ключевые европейские страны, продвигающие начало таких переговоров, гарантируют, что Россия не использует это время для дальнейшего продвижения на фронте?

В-третьих, если Россия даже согласится на установление режима прекращения огня, кто будет его контролировать? Но какие гарантии получит Украина, что через некоторое время Россия снова не возобновит боевые действия уже с большей силой, потому что использует паузу для пополнения потерь?

Автор идеи – Макрон: согласятся ли другие

Трамп говорит, что его команда уже достигла некоторого прогресса по пути прекращения войны. Его "мирный" план, уже известно из многочисленных публикаций в западной прессе, предусматривает: заморозку войны на линии столкновения сторон на момент достижения договоренностей; установка режима прекращения огня; и развертывание в Украине европейских миротворческих или мониторинговых сил, которые и будут обеспечивать постоянство режима прекращения огня.

Однако вряд ли это будет мандат ООН, ведь договоренности о создании миротворческой миссии для отправки в Украину не достигнут, пока Россия и Китай имеют право вето. Маловероятно, что это будут натовские войска, потому что Венгрия, Словакия и многие другие страны просто заблокируют это решение. Вероятно, это должна быть европейская вооруженная (миротворческая) миссия, в которую должны войти силы Британии и Франции – двух ядерных стран. Возможно также участие стран Балтии, Польши и Финляндии, непосредственно граничащих с Россией и Беларусью. А вот, например, министр обороны Италии Гвидо Крозетто уже заявил о готовности направить итальянские силы в Украину, если соглашение с Россией будет предусматривать контролируемую линию столкновения сторон.

ТСН.ua уже сообщал, как еще в феврале Макрон неожиданно заявил о возможности появления западных войск в Украине. Однако почти сразу это опровергли в Италии, Германии и США. Даже тогдашний французский министр потом заметил: даже если военных Франции и отправят в Украину, то участия в боевых действиях они не будут принимать. Однако в мае Макрон снова заговорил о западных войсках в Украине, "если бы россияне прорвали линию фронта и Киев направил соответствующий запрос". В преддверии юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, который должен был стать триумфом президента Байдена (на самом деле, этот саммит обернулся для него провалом), тема с европейской или миротворческой миссией в Украине затихла. Однако после избрания Трампа 47-м президентом США эти разговоры возобновились с новой силой.

Накануне визита Макрона в Варшаву в четверг, 12 декабря, Reuters сообщал, что потенциально в Европе рассматривают коалицию из 5-8 стран, которые могут сформировать миротворческую или мониторинговую миссию для отправки в Украину. Однако при условии прекращения огня и достижения мирного соглашения с Россией. .В СМИ даже появлялась цифра – 40 тыс. контингент. деньги, будут ли эти миротворцы хорошо вооружены и иметь мандат от своих правительств открыть ответный огонь против россиян и т.д.? Сейчас на эти вопросы ответов нет.

Действительно, прислать в Украину европейский миротворческий или мониторинговый контингент проще. На это не нужно согласие НАТО. Но вряд ли Россия согласится на создание демилитаризованной зоны с обеих сторон линии разграничения, предусматривающей план Трампа, еще и на присутствие там европейского миротворческого контингента. Что помешает Путину начать угрожать Эммануэлю Макрону или Киру Стармеру ударить по их войскам в Украине "Орешником" или тактическим ядерным оружием Чтобы минимизировать риски, США должны дать свои гарантии безопасности не только Киеву, но и европейскому контингенту в Украине. Но, готов ли к этому Трамп?