Европейский исследователь установил, какой самый счастливый возраст у человека: названа причина

У женщин это совпадает с пиком сексуальности.

Какой самый счастливый возраст у человека? По исследованиям учёных оказалось это 30-34 года. Такие данные обнародовали европейские исследователи. Почему именно этот возраст люди считают лучшим в жизни, нужно ли спешить успеть все до 34 и что делать тем, у кого возраст счастья уже истек, — говорится в сюжете ТСН.19:30 28 октября.

Испанский исследователь Бегонья Альварез исследовал опрос европейцев за 50 и обнаружил, что чаще всего называли себя счастливыми люди в возрасте от 30 до 34 лет.

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Почему по исследованиям люди называли возраст 30-34 года как самый счастливый, берутся объяснять психологи. Другими словами – это пик человеческих ожиданий. У женщин это совпадает с пиком сексуальности

Чисто психологически, этот возраст – половина жизни. Он не влияет на более счастливые ситуации, которые у вас есть или еще будут. И если задать вопрос не намекая на возраст, люди вообще не назовут его в ответе на счастье.

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