Европейский суд впервые принял "климатическое" решение: что о нем известно и почему подавали иск и к Украине

Европейский суд по правам человека подписал первое "климатическое" решение. Вердикты приняли в трех делах, одно из которых некоторое время касалось нашего государства. Граждане Европы обвиняли правительства в недостаточном противодействии изменениям климата. Выиграть суд удалось только объединению пожилых женщин из Швейцарии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Глобальное потепление сказалось Украине в юридическом смысле - осенью 2020-го. Тогда против нашего государства, как и против трех десятков других стран Европы, подала иск молодежь из Португалии.

Они обвинили страны в ненадлежащей борьбе с изменениями климата - из-за которого истцы, в частности, страдали от проблем со здоровьем.

За три с половиной года судебной волокиты - авторы иска таки попросили изъять из списка ответчиков Украину.

Вот, на сайте ЕСПЧ, отмечено - истцы хотят сделать это из-за "исключительных обстоятельств, связанных с продолжающейся войной".

Впрочем, остальные страны ответчиками остались, в том числе и Россия, которая хоть и вышла из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод - но от ответственности ее это не освободило. Когда стало известно - ЕСПЧ вот-вот объявит свой вердикт, в Страсбург начали съезжаться экоактивисты со всего мира.

Глава Европейского суда по правам человека, ирландская юристка Шифра О'Лири выносит решение, которое не подлежит обжалованию. Суд единогласно, во-первых, решает изъять заявление в части, касающейся Украины, из реестра дел, во-вторых, объявляет остальное заявление неприемлемым.

По иску португальской молодежи - судьи пришли к выводу, что истцы не воспользовались в полной мере всей процедурой, потому что не обращались в национальные судебные системы стран, против которых судились. Это решение вызывает возмущение людей, которые ждут под судом. Так, известная шведская экоактивистка Грета Тунберг называет его "неописуемой изменой", и обещает бороться дальше.

Грета Тунберг/Instagram

Еще одно дело - иск мэра французской общины Гран-Синт на недостаточные действия французского правительства для защиты от климатических изменений - его суд признает неприемлемым. Потому что истец уже не живет в том месте - следовательно, не может считаться пострадавшим от изменений климата именно в этом регионе.

Впрочем, один иск ЕСПЧ таки удовлетворяет. Подали его более двух тысяч пожилых швейцарок - старше 70 лет. Они отметили - изменения климата, с которыми не может справиться швейцарская власть - в частности, экстремальная жара угрожает здоровью и даже жизни людей их возрастной группы. Швейцарки прошли в своей стране несколько судов, те иски отклонили. ЕСПЧ же признает - усилия швейцарских властей недостаточными, и Европейская конвенция по правам человека была нарушена.

Это решение не подлежит обжалованию. Оно стало первым таким вердиктом международного суда, который связал нарушение прав человека с климатическим делом. После него властям Швейцарии придется активнее противодействовать климатическим изменениям и может даже пересмотреть план по уменьшению вредных выбросов - ускорить его выполнение. А еще это решение может поддержать другие дела, которые уже находятся на рассмотрении - и открыть двери для климатических исков в будущем.

Напомним, мир пережил самый теплый март за всю историю наблюдений, как и все предыдущие десять месяцев, устанавливавших новые рекорды глобальной жары.

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