Европу лихорадит от непогоды: ветра ломают деревья и срывает крыши, ливни топят метро и улицы

Европу лихорадит от непогоды: ветра ломают деревья и срывает крыши, ливни топят метро и улицы

В Чехии непогода повредила линии электропередач, без электричества остались 145 000 домов.

Из-за сильных дождей в Германии и Чехии залило улицы, переходы метро, гаражи и подвалы. Ураганный ветер ломал деревья. Между тем во Франции — выпало метр града.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Германию продолжают заливать дожди, больше всего страдает запад и юг страны. Бавария, города Штуттгард, Бохум, Франкфурт-на-Майне заливает ливнями. В дополнение шквальный ветер ломает ветви и валит целые деревья.

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У спасателей рекордное количество вызовов. В одном только Франкфурте в течение двух часов пожарных вызвали 600 раз. Сильные дожди затопили улицы и дороги, иногда под давлением выскочили канализационные люки. Это в свою очередь препятствовало автомобильному движению, иногда не ходила городская электричка и автобусы. Пожарные должны были откачивать воду из подземных переходов и метро. Затопило гаражи, а в подвалах вода иногда стояла к потолку.

В городе Штутгард пострадало здание оперы, построенная в начале ХХ века. Часть медной крыши снесло на площадь перед театром, обвалилась одна статуя. Воды налилось просто в зрительный зал. Однако сегодня вечером в опере премьера и руководство театра ее не отменяет.

О раненых или погибших в результате непогоды не сообщают.

Сильные ливни также в Чехии. Там непогода повредила линии электропередач, без электричества остались 145 000 домов.

По прогнозам, непогода пока не будет отпускать и дальше будет двигаться страной в направлении севера.

Во Франции мощный град покрыл улицы слоем льда. «Я вышла купить утреннюю газету. А из магазина уже выйти не смогла — такой сорвался дождь с градом. Я такого не видела лет 20», — говорит местная жительница.

Жители села Пломбьер-ле-Бен посреди лета с лопатами и снегоуборочной техникой расчищали улицы от града. Сообщают, что льда насыпало до 80 сантиметров или даже метра.

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