Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка": на каких условиях будут пускать путешественников

Свободные поездки остаются привилегией вакцинированных туристов.

Из-за вспышки коронавируса Евросоюз исключает Украину из списка безопасных для путешествий стран. Это решение Брюссель принял еще на прошлой неделе, но официально объявил только сегодня.

Смогут ли теперь украинцы попасть в Европейский Союз – 9 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

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Так, украинцы в Европу попадут и дальше, просто не все и не везде. Точно ездить смогут украинцы, имеющие уважительную причину – например, вид на жительство или если они привиты вакциной, признанной в ЕС.

А дальше – в каждой стране свои правила. И решение Евросоюза – это только рекомендация. А не обязанность для стран ЕС его соблюдать.

К примеру, Германия не стала ждать рекомендаций из Брюсселя и еще месяц назад усложнила въезд туристам из Украины. Уже месяц Германия пускает к себе украинцев, которые привиты признанной в ЕС вакциной, также признают Covishield, однако не признают CoronaVac. Украинцы, не привитые или не переболевшие "ковидом", все равно могут заезжать в Германию, однако они должны отбыть десятидневный карантин, из которого можно выйти через 5 дней, сделав тест и получив отрицательный результат.

Другие страны Шенгенской зоны вообще не учитывают рекомендации из Брюсселя. Так, например, туристическая Греция пускала и пускает к себе туристов с отрицательным результатом теста или справкой о выздоровлении от "ковида".

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Нидерланды, к примеру, пускают к себе как вакцинированных украинцев, так и переболевших "ковидом", и тех, которые просто сделали ПЦР-тест. И, кстати, Нидерланды признают вакцинацию CoronaVac.

Следует отметить, что Европа от украинцев не закрывается, но путешествовать будет труднее. И, планируя путешествие, нужно тщательно проверить актуальные правила каждой отдельной страны.

Что точно можно сказать, то свободные поездки остаются привилегией вакцинированных туристов, правда здесь нужно учитывать, чтобы вакцина была допущена в Европейском Союзе.

Новости мира: ЕС исключает Украину из списка безопасных для путешествий стран

ЕС еженедельно пересматривает так называемый "зеленый список". Учитывают количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек и прогресс в вакцинации. В украинском МИД заявили, что исключение Украины из "зеленого списка" может сказаться на туристических путешествиях в некоторые европейские страны, впрочем, полного закрытия границ, как это было в начале пандемии 20-го года, не ожидают.

ЕС может вернуть Украину к странам, которые безопасны для путешествий, если скорость заражений "ковидом" в Украине пойдет на убыль.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

За последние сутки количество больных в Украине выросло почти на 19 тысяч, от COVID-19 умерло 833 человека — максимальное количество за все время пандемии, 16 609 пациентов выздоровело. Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 967 человек, а 240 440 человек вакцинировано против COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы.

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