Евросоюз открывает для Украины официальные переговоры о вступлении: черновик итоговой декларации саммита ЕС

Европейский Совет рекомендует начать с Украиной и Молдовой официальные переговоры по вступлению в ЕС.

Европейский Союз открывает для Украины официальные переговоры о вступлении. Также страны-члены ЕС призывают ускорить предоставление Украине обещанного 1 млн боеприпасов, которые мы должны получить до марта 2024 года.

Европейский Совет рекомендует начать с Украиной и Молдовой официальные переговоры по вступлению в ЕС. Такая формулировка содержится в черновике итоговой декларации саммита, которое уже имеет ТСН.ua.

Однако сразу отметим, что формулировки этого документа еще могут измениться, ведь саммит ЕС 14-15 декабря только начался. В частности, как ранее сообщал ТСН.ua, до сих пор решение об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении в ЕС блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. К позиции Венгрии присоединилась и Австрия. Напряженные дискуссии будут продолжаться до последней минуты этого саммита в Брюсселе, где также ожидают приезд и украинского президента Владимира Зеленского.

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Также в черновике итоговой декларации саммита ЕС говорится, что страны-члены обязуются продолжить обеспечивать насущные военные и оборонные нужды Украины. В частности, Европейский Совет отмечает важность своевременной, предполагаемой и устойчивой военной поддержки для Украины, в частности через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также через прямую двустороннюю помощь государств-членов.

"Европейский Совет отмечает настоятельную необходимость ускорить доставку ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы в отношении одного миллиона артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО", — говорится в документе.

Также лидеры стран-членов ЕС выражают поддержку проведению Глобального саммита мира, призванного покончить с войной России против Украины на основе Формулы мира президента Зеленского, создания трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, будущего механизма компенсаций (репараций — ред.) и направления в адрес Украины доходов от замороженных российских активов.

Кроме того, Европейский Совет повторяет свой срочный призыв к России и Беларуси немедленно обеспечить безопасный возврат в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц, а также осуждает продолжение военной поддержки агрессивной войны России со стороны Ирана, Беларуси и КНДР.

Напомним, на саммите ЕС 14-15 декабря лидеры стран-членов должны принять решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве в блоке. Однако Орбан по-прежнему выступает против начала этих переговоров.

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