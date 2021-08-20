Евросоюз признал украинские цифровые COVID-сертификаты: Федоров рассказал, как их получить

Е-документ могут получить те, кто дважды вакцинировался от COVID.

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". Впрочем, в отличие от других цифровых документов в "Дії", документ не появятся в приложении автоматически: его нужно будет сгенерировать.

Как это сделать, в "Сніданку з 1+1" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, надо открыть приложение, перейти в раздел "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат".

"Нужно сделать запрос — это по сути медицинские данные здесь. Есть услуга, когда ты вводишь запрос, то нужно поставить электронную подпись. У нас это все реализовано в "Дії". Не нужно никуда ходить в офлайн-режиме. Процедура длится 30-40 секунд: делаешь запрос, подписываешь документ и тогда приходит сертификат в приложение "Дія", — говорит он.



Получить электронный документ могут украинцы, которые имеют полный курс вакцинации от коронавируса. Сертификат будет действовать 180 дней с момента получения второй дозы вакцины. Впрочем, эта информация еще может измениться. В Минцифры обещают, что приложение будет работать без Интернета. А это сильно важно во время путешествий за границу.

Как сообщалось, Евросоюз 18 августа официально признал украинские цифровые COVID-паспорта. В приложении "Дія" первые сертификаты дважды вакцинированных начали появляться в начале июля в тестовом режиме.

Напомним, "COVID-сертификаты", которые в ЕС договорились запустить с 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты, соблюдать карантин по прибытии в тою или иную страну.

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