Супруги Сергей и Оксана, разница в возрасте между которыми 28 лет, рассказали о своей жизни / © ТСН

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На днях в соцсетях получила огласку незаурядная история супругов, проживающих в Виннице — разница в возрасте мужа и жены составляет 28 лет. 24-летний Сергей Ильчук и 53-летняя Оксана Лоянич женились через несколько месяцев после полномасштабного вторжения, сейчас воспитывают двух девочек, которых для них выносила суррогатная мать.

О своей жизни и быте супруги активно рассказывают в соцсетях, создают видеоролики, которые не менее активно комментируют тысячи пользователей.

ТСН.ua пообщался с этой семьей.

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Сергей и Оксана. Фото предоставлено О. Лоянич

«У меня есть бизнес-школа, которой уже 9 лет. Сергей однажды пришел на обычный мастер-класс, поскольку там выступал его коллега по торгово-экономическому университету. Там мы впервые познакомились», — рассказывает Оксана и уточняет, что именно та встреча ей не запомнилась.

И продолжила: «После того Сергей приобрел участие в моем курсе, где мы более подробно познакомились. После этого курса я пригласила его работать к себе в компанию менеджером. Первые полтора-два года это не походило ни на какую-то другую историю».

Рассказывая об этом, Оксана Лоянич с улыбкой вспоминает один из негативных комментариев, мол она совратила парня из университета.

История любви: что говорят супруги

Непосредственно о начале отношений Оксана рассказывает так: «Первый шаг был со стороны Сергея. Он решил подойти и поцеловать меня. Но я тогда ему сказала, что нет, это нереально. У меня тогда была другая семья. В браке я была 30 лет. Я очень долго открещивалась от этих отношений, потому что действительно очень большая разница. Но однажды мне пришла мысль о том, а какая разница. Я полюбила этого человека. Мы долго шли к этому. С бывшим мужем мы подали на развод за день до войны».

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И продолжает: «Ему, Сергею, было практически 20 лет, когда мы поженились. 3 сентября этого года будет 4 года, как мы семья. Мы пробовали родить детей сами, это открытая информация в наших социальных сетях. Было ЭКО, я забеременела, но, к сожалению, не выносила. Поэтому было принято решение, что мы пойдем дальше, искали суррогатную мать. Наших девочек зовут София и Алиса», — рассказывает Оксана о своем материнстве.

По ее словам, их семья зарабатывает на жизнь с помощью бизнес-школы, офлайн-проектов и бизнес-конференций.

«Эти мероприятия посещают известные люди. К примеру, последний раз одним из гостей был владелец известной почтовой компании и многие другие. Кроме того, я организовываю фестивали, где любят собираться взрослые и дети — отдыхают и вдохновляются», — говорит женщина.

Кто работает, а кто — в декрете

«Поскольку у Оксаны есть собственный бизнес, поскольку она зарабатывает больше средств, то было принято семейное решение — в декрете буду я, чтобы смотреть за детьми», — говорит муж Оксаны Сергей.

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К этому Оксана добавляет, что их девочкам по 3 с половиной года.

О ближайших планах она рассказывает так: «Вчерашняя ночь показала нам, что будущего не может быть уже завтра. Поэтому когда меня спрашивают о том, а не лучше ли встретить старость с каким-нибудь взрослым мужчиной, я отвечаю, что у меня нет цели встречать старость, у меня есть цель прожить счастливую жизнь. И рядом со мной самый лучший мужчина в мире, рядом с которым я это чувствую. Зачем задумываться над тем, что будет завтра, тем более у кого из них есть гарантия, что их ровесник будет с ними до конца жизни и встретит вместе старость. И где гарантия, что эта старость вообще будет?»

Сергей и Оксана почти 4 года в браке. Фото предоставлено О. Лоянич

Резюмируя, Оксана говорит, что не отказывает себе в удовольствии быть счастливой и не обижается на тех, кто оставляет негативные комментарии в соцсетях касательно ее семьи.

«Уже два человека воспользовались контактом моего репродуктолога. Женщина, которой 40, написала, что поставила на себе крест, но когда увидела мою историю, решила обратиться. Другая женщина написала мне, что у нее с мужем 25 лет разница в возрасте. Наша история всколыхнула многих, мы очень этому радуемся, для нас это гораздо более ценно, чем хейты. Когда я поинтересовалась тем, кто это пишет, то обнаружила, что речь идет о женщинах в возрасте 45+. Мужчины практически этого не пишут», — говорит Оксана.

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При этом отмечает, что одним из тех комментариев об их семье им запомнился такой: «Вау, как круто, вы раздражаете людей. Это дает им возможность задуматься о своей жизни и начать ее жить». Я переписывалась с этой девушкой, она мне пожелала раздражать и дальше, чтобы мир становился лучше».

Как отреагировали родственники мужа и жены

«Мои друзья и родственники положительно отнеслись к нашим отношениям. Моему сыну 31 год, он на 6 лет взрослее моего мужа. Он принял это с улыбкой, с юмором», — говорит Оксана.

Ее муж, Сергей, о реакции своих родных рассказал следующее: «Моя мать моложе Оксаны на полгода. Папа младше Оксаны на 6 лет. Я не почувствовал никакого отторжения меня как сына, как человека. Да, родители были в шоке, но не было ничего плохого, мы общаемся, ездим на праздники к моим бабушкам и дедушкам, собираемся вместе».

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