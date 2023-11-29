"Ей очень повезло": медики рассказали, как вытаскивали обломок из сердца 3-летней Мии из Херсона

Из сердца 3-летней девочки из Херсона достали обломок, который был в двух миллиметрах от артерии, которая поставляет кровь к сердечной мышце. И то, что ребенок выжил, врачи называют не иначе как чудом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Через неделю после операции 3-летнюю Мию готовят к выписке из больницы. Критическое для девочки состояние уже прошло. Рядом ее дедушка Валерий Кистинь. Он приехал вместе с внучкой в Киев. Мама 4 месяца назад родила Мии сестренку и должна оставаться дома — в Херсоне.

Мия с мамой

Валерий с супругой пережили оккупацию. Дочь вместе с Мией были в эвакуации, а после освобождения города вернулись домой. В тот день, вспоминает он, Мия вместе с бабушкой пошли в магазин.

"Окна посыпались, дочь кричит – там Мия с мамой. Выбегаю – они лежат", – вспоминает мужчина.

Мия с дедушкой

Большинство обломков пришлось на бабушку девочки Наталье, ведь собой она защитила внучку. И это спасло ее. Херсонские врачи стабилизировали состояние ребенка и быстро доставили в столичный Институт сердца.

"Обломок был в сердце в паре миллиметров от артерии, которая снабжает кровью всю сердечную мышцу. Ей очень повезло, что этот обломок остановился на такой дистанции. Еще бы 2-3 миллиметра и она бы не выжила", — говорит директор Института сердца Борис Тодуров.

Директор Института сердца Борис Тодуров.

Такие обломки украинские медики научились доставать без остановки сердца. При помощи специального магнита. Еще один обломок остался в шее ребенка. Он очень глубоко. Медики решили его не трогать, ведь достать его будет травматичнее, чем оставить. Состояние здоровья Мии называют стабильным и на этой неделе планируют выписать девочку домой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Из сердца 3-летней девочки достали обломок российской ракеты!

Напомним, оккупанты 19 ноября обстреляли Херсон из реактивной артиллерии. Снаряды попали в многоэтажное здание. Ранения получили пять человек, в том числе ребенок.

Читайте также: