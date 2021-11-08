Ей посчастливилось выбраться из охваченного огнем авто: как чувствует себя Лидия Таран после ужасного ДТП

Ей посчастливилось выбраться из охваченного огнем авто: как чувствует себя Лидия Таран после ужасного ДТП

По словам ведущей, сейчас с ней все нормально.

Телеведущая Лидия Таран накануне попала в ДТП. Водитель такси, в котором она вечером возвращалась домой, из-за плохой видимости и отсутствия обязательного знака аварийной остановки, вовремя не заметил аварию на дороге. Таксист вынужден был выехать на другую полосу, а там тоже стоял автомобиль. От удара машина такси, в которой ехала Лидия, загорелась.

О том, как себя чувствует, 8 ноября Лидия Таран рассказала в эфире ТСН.19:30.

"Я уже отошла... Но все больше начинаю думать о том, что если бы дверь была заблокирована и я не выскочила бы из машины на ходу, а ее бы вовремя не погасили и она бы взорвалась, то я бы сегодня с вами не говорила .И вот эти мысли мне немножко не дают покоя... В целом со мной абсолютно все нормально. Немного разбила колено, поцарапала руки, когда прыгала на асфальт", — рассказала она.

Также Лидия Таран обратилась к водителям с просьбой проверить в своих машинах предупреждающие знаки, аптечки и огнетушитель.

"Возите их с собой, пожалуйста! Вы отвечаете не только за себя, но и за других людей - участников дорожного движения! Это может спасти жизнь! Прошу всех – пользуйтесь ремнями безопасности", — написала она на своей странице в Facebook.

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