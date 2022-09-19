Ей штраф за "фейки о спецоперации" не выпишут: Фейгин - о противостоянии Пугачевой и Кремля

Ведь Кремль осознает масштаб противостояния с Пугачевой.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

"То есть это не просто то, что можно списать на какие-то причуды или просто взять и административный штраф ей выписать. За так называемые "фейки о СВО", которые раздают налево и направо. Нет, с ней так не получится. Здесь все-таки совсем другой вопрос, другое положение дел с ней. И тут придется как-то решать, а просто кнутом не поиграешься ты с ней. Пугачева есть Пугачева. Власть в России любым культурным персонам симпатизирует. Они понимают, что место культуры для них особое. Там разрешена форма активности", – пояснил российский оппозиционер.

Фейгин заметил, что Пугачева протестует не против Путина, а против войны.

"Вот этот бунт пугачевский антивоенный, он не носит характер "антипутинского", он носит антивоенный характер. Он вызов для власти: промолчишь — покажешь свою слабость. Оказывается, есть кто-то, кто может в лицо сказать, что вы изгоями нас сделали, мальчики там наши гибнут, а ради чего. Она может больше ничего не говорить, но последствия будут, поскольку общество реагирует – ее поклонники, ее недоброжелатели. От ее слов какие-то значимые вещи происходят и от этого очень нервничает власть", — пояснил оппозиционер.

Напомним, Пугачева впервые публично поддержала антивоенную позицию Галкина и попросилась в "иноагенты".

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