Эйджизм по-украински: как дискриминируют слишком молодых и взрослых из-за возрастного ценза

Старость наступает только после 75.

Отказывали ли вам когда-нибудь в работе — потому что вы слишком молоды или уже пенсионного возраста? Каждый третий украинец хотя бы раз подвергался такой дискриминации — это уже результаты соцопросов. Журналисты ТСН провели собственный эксперимент и доказали, что заявляющие о дискриминации сами готовы дискриминировать. Подробнее расскажем в спецпроекте "Возрастной ценз", — говорилось в сюжете ТСН.19:30 15 ноября.

Есть две "проблемы" — слишком молодой и слишком взрослый. Иностранный термин "эйджизм" на слуху не так давно. А вот скрывается за ним давняя украинская традиция. Как перестать травить тех, кто не вышел?

Разрушать стереотипы следует хотя бы потому, что Всемирная организация здравоохранения "продлила молодость". С 2021 молодежью считают людей до 44. Старость наступает после 75. Средний возраст дотянули почти до седьмого десятка. Изменили эту таблицу, потому что люди стали жить дольше. Однако, эйджизм – это также о дискриминации людей юных.

Если к таким поселковым головам в Украине уже привыкают, то в существование молодого и опытного хирурга нашей аудитории уже поверить трудно. Кому и что можно доверить определяет также украинский закон, официально фиксируя эйджизм. К примеру, у нас нельзя стать судьей Конституционного суда до 40, а президентом – почему-то – до 35 лет.

Юрист Марьяна Марчук именно эти нормы дискриминационными не считает. Таковы возрастные ограничения из-за высокой ответственности должностей. Есть в законодательстве и понятие "предельного возраста". На государственной службе можно работать до 65. Похожие правила и в международной авиации. Юрист объясняет ситуацию, которая выглядит как несправедливость: законы создают, чтобы регулировать массы людей, а не индивидуальности. Показатели здоровья, скорость реакции – естественные процессы изнашивающегося человеческого тела. Однако добавляет: хорошо, чтобы законы предусматривали и индивидуальный подход.

Людей в летах дискриминируют и работодатели. Исследовательское бюро Sociologist подсчитало, что почти половине (46%) украинцев старше 55 лет хотя бы раз отказывали в приеме на работу из-за их возраста.

На самом деле, украинское трудовое законодательство запрещает дискриминацию по возрасту. Однако судебных прецедентов пока нет. Между тем, в Западной Европе и Штатах законы против эйджизма дополняют конкретикой. К примеру, этой осенью Палата представителей США запретила спрашивать у кандидата на работу об их возрасте. Лишь после оформления эта информация для работодателя перестает быть секретом.

Нужно сейчас смотреть в корень проблемы и менять сознание. Чтобы нам было легче и не было эйджизма, сексизма и других проблем. В корень проблемы смотрим на этой неделе в спецпроекте "Возрастной ценз".

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