Ездили по телам машиной, а затем грейдером: в Донецкой области поисковики 8 месяцев собирают остатки семерых бойцов

Тело одного из бойцов до сих пор не могут найти.

На освобожденных территориях уже работает гуманитарная миссия «На щите» — они занимаются тем, что разыскивают пропавших без вести военных, уносят тела и остатки. Съемочная группа ТСН стала свидетелями одной из поисковых операций в Донецкой области — семеро бойцов попали в засаду, россияне ездили по ним техникой, потом еще и вкатали в дорогу грейдером — это случилось в августе прошлого года, но одного из пропавших ищут до сих пор.

Развал вместо домов и скошенные будто косой деревья — так выглядит так называемый Шервудский лес, место близ Святогорска, куда приезжали как на курорт. Сейчас здесь работает группа гуманитарного проекта "На щите", они ищут и вывозят погибших воинов и сделать это нужно как можно быстрее.

На этом месте они уже работали 9 месяцев назад, когда еще шли бои. "Зрительно мы их собрали, мы думали, что всех собрали, потому что было 7 тел, а оказалось, что одного нет и мы идем с поисковыми собаками искать еще одного", — рассказывает руководитель поисковой группы Андрей Чернявский.

Семь бойцов попали в засаду в августе, собратья в память о них поставили крест, но мужчин до сих пор не похоронили. "Хотели зайти еще весной сюда, но нам дожди не давали", — рассказывают поисковики.

Перед поисковиками идут саперы, а уже за ними собака Ханна, что полжизни ищет и живых людей под завалами, и как вот на этот раз — погибших. Уже через несколько метров поисков Ханна дает первую отметку. Но это оказывается только порубленная кровью земля, ведь российские преступники перемешали тела убитых с почвой. "Самая тяжелая работа — это собирать останки, если по ним ездили машины, а потом еще и грейдером прошлись", — говорят поисковики.

Лишь на третьем месте, где остановилась Ханна, первая находка – маленькая кость на дороге, дающая большую надежду для семьи наконец-то похоронить своего воина достойно. Рядом в траве обнаруживают еще человеческие останки. “Мы к тому бойцу, которого мы ищем, их не привязываем. Это могут быть остатки одного или нескольких», — объясняют в группе.

Побратимы пропавшего 7 бойца все же надеются, что он окажется в плену. "При моей практике процентов 50 становятся в статусе погибших, а 50 процентов — это военнослужащие, которых находим в плену и возвращаем их", — рассказывает боец Сергей, собратья которого и ищут.

За дальнейшие поиски обнаруживают фрагмент черепа и вымытые дождем вещи одного из погибших. "Нашли крестик, нашли телефон, а в телефоне нашли жетон", — показывают поисковики жетон уже идентифицированного погибшего бойца.

На одной только дороге в лесу через несколько часов Ханна указала на десяток мест. Поисковая группа складывает все найденное в белый мешок, экспедиция должна возвращаться. Но уже собравшись, находят кости и сгоревший шлем. Все это поедет на экспертизу ДНК, которая тоже продлится больше месяца. Никакой гарантии, что боец, которого так искали, после всех этих усилий все же нашелся. Но каждый день эта и другие группы снова и снова едут на места боев, ищут стихийные захоронения, осматривают поля с квадрокоптерами, проходят десятки километров по лесам, чтобы все когда-нибудь обязательно вернулись домой.

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