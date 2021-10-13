Ежедневно госпитализируют сотню больных: во Львове в больнице увеличивают количество мест для больных на коронавирус

Ежедневно госпитализируют сотню больных: во Львове в больнице увеличивают количество мест для больных на коронавирус

Больные призывают украинцев прививаться.

Во Львовской больницы скорой помощи увеличивают до тысячи количество коек для пациентов с коронавирусом.

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Об этом 13 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ежедневно во Львове госпитализируют почти сотню новых больных. И это — вдвое больше, чем выписывают. Теперь в больнице почти полтысячи "ковидних" пациентов. Каждый десятый — в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в больнице скорой помощи осталось коек для пациентов с коронавируса менее чем на три дня. Медики признаются — очень обессилены. Поэтому призывают людей вакцинироваться, потому что это единственная возможность уберечь себя и родных от коронавируса. По данным медиков больницы скорой помощи, с пол тысячи их пациентов с COVID-19 — вакцинирован только один.

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"Конечно сейчас трудно. Больные тяжелые, в большинстве лежачие, есть кислородная зависимость. Хочется, чтобы люди были осторожны, уважали себя и друг друга, держали дистанцию и вакцинировались", — сказала врач-терапевт коронавирусного отделения Львовской больницы скорой помощи Зоряна Романишина.

"Прошу вас вакцинироваться, люди, потому что это очень серьезно. Это не шутки", — говорит больной на коронавирус.

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