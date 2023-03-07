Ежедневно по 20-30 человек: в ГПСУ рассказали о желающих незаконно пересечь украинскую границу

Ежедневно пограничники задерживают около 20-30 человек, пытающихся перейти границу Украины за пределами пунктов пропуска.

Об этом 7 марта рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, попытки незаконного пересечения границы не прекращаются. Фактически ежедневно пограничники задерживают группы лиц, штурмующих границу для того, чтобы пересечь ее за пределами пунктов пропуска, то есть по зеленому участку границы. В среднем в день мы можем задерживать около 20-30 человек ", – рассказал он.

Демченко добавил, что это преимущественно граждане Украины призывного возраста, которым ограничена возможность пересечения границы во время действия военного положения.

В то же время случаев пересечения границы для незаконного входа в Украину немного. Но есть даже иностранцы, пытающиеся это сделать.

"Было несколько случаев и от граждан РФ, а также других стран. У каждого своя цель, с которой они пытаются попасть на территорию Украины незаконно, несмотря на то, что у них не было надлежащих документов или оснований для пересечения границы законным путем", — сказал он. Демченко.

Напомним, студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации, могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Соответствующие проекты законов №9075 и №9074 были внесены в Верховную Раду.

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